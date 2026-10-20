Dois policiais militares do Maranhão são indiciados por execução ligada ao tráfico no Tocantins

da redação

Dois policiais militares do Maranhão estão entre os três homens indiciados pela Polícia Civil do Tocantins pelo assassinato de Lucas da Silva Moraes, ocorrido em 1º de novembro de 2025, em Sítio Novo do Tocantins, na região do Bico do Papagaio. Segundo as investigações, o crime teria sido motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas. A vítima seria considerada um obstáculo às atividades de um grupo criminoso que atuava no município.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos teriam planejado uma emboscada em uma chácara e atraído Lucas para uma residência sob o pretexto de uma negociação de drogas. Ao chegar ao local, ele foi surpreendido por disparos e morreu.

O proprietário do imóvel também foi baleado, mas sobreviveu. A investigação identificou ainda um Ford Fusion branco que teria sido usado na ação. Com o inquérito concluído, os autos foram encaminhados à Justiça e ao Ministério Público, que avaliará as medidas cabíveis.

O indiciamento não representa condenação, e a responsabilidade dos investigados ainda depende da tramitação judicial.