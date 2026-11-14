Dono de distribuidora é morto a tiros e outras três pessoas ficam feridas em Palmas

Da redação

O proprietário de uma distribuidora de bebidas, de 31 anos, morreu após ser baleado durante um ataque a tiros na madrugada deste sábado (14), em Taquaralto, na região sul de Palmas. Segundo informações da Polícia Militar, dois homens usando capacetes entraram no estabelecimento e efetuaram diversos disparos contra as pessoas que estavam no local. Após a ação, os suspeitos fugiram. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Sul).

Além do comerciante, outras três pessoas, de 27, 33 e 33 anos, também foram atingidas pelos disparos e receberam atendimento médico. As vítimas foram socorridas por moradores e encaminhadas à unidade de saúde. A Polícia Militar realizou buscas na região para localizar os autores, enquanto a área do crime foi isolada para os trabalhos da perícia. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que deverá apurar a motivação e identificar os responsáveis pelo ataque.