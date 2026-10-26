Em Palmas, PF apreende 18 canetas emagrecedoras vindas do Paraguai e prende suspeito

da redação

A Polícia Federal prendeu em flagrante um homem, em Palmas, suspeito de envolvimento na comercialização ilegal de medicamentos para emagrecimento. Durante a operação, os agentes interceptaram uma encomenda postal proveniente do Paraguai que continha 18 unidades de um medicamento utilizado para perda de peso. Segundo a PF, a quantidade apreendida levanta suspeitas de que os produtos seriam destinados à revenda ilegal.

A investigação busca identificar outras pessoas que possam estar envolvidas na distribuição dos medicamentos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) mantém restrições à importação e à comercialização de diversos produtos emagrecedores irregulares, cuja circulação pode representar riscos à saúde.

O suspeito poderá responder por contrabando, crime cuja pena pode chegar a cinco anos de reclusão.