Ex-noiva denuncia prejuízo milionário e empresário vira alvo de investigação

da redação

Um empresário de 48 anos é investigado pela Polícia Civil após a ex-noiva, também empresária, denunciar um prejuízo financeiro superior a R$ 1 milhão durante o relacionamento. O caso foi registrado em maio deste ano na 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Palmas e é investigado sob sigilo.

A ocorrência envolve suspeitas de apropriação indébita, violência psicológica e injúria no contexto de violência contra a mulher.

Segundo o relato apresentado à polícia, a maior parte do prejuízo estaria relacionada à compra de vasilhames de gás, avaliada em cerca de R$ 800 mil. A denunciante também afirma ter emprestado dinheiro ao ex-noivo e relata que um carro adquirido por ela teria sido transferido para uma empresa ligada à família dele. Além das questões financeiras, a mulher relatou episódios de ciúmes, manipulação, perseguição e ofensas.

A Secretaria da Segurança Pública confirmou a investigação, mas informou que não pode divulgar detalhes devido ao sigilo do procedimento.