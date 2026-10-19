Homem é resgatado de cisterna após ser empurrado em Araguaçu, suspeita é presa

da redação
Um homem de 55 anos foi resgatado de dentro de uma cisterna aberta após, segundo a Polícia Militar, ser empurrado por uma mulher em Araguaçu, na região sul do Tocantins. O caso aconteceu no domingo (18), no setor Vale do Araguaia.
Conforme relatos de testemunhas, a suspeita teria iniciado agressões após a vítima dizer que iria almoçar na casa da irmã. Em seguida, ela teria empurrado o homem para dentro da cisterna, tampado o local e ido embora.
A vítima foi encontrada consciente e conseguiu se comunicar com os policiais. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate. A mulher foi localizada embaixo de uma ponte e presa em flagrante, suspeita de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.
O homem permaneceu sob observação médica para exames, enquanto a perícia foi acionada para analisar o local. O caso será investigado pelas autoridades competentes.