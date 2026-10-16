Justiça decreta prisão preventiva de médico e estudante suspeitos de ataque a tiros contra professora em Gurupi

da redação

A Justiça do Tocantins converteu em prisão preventiva, nesta quinta-feira (15), a detenção de um médico e de um estudante de Medicina suspeitos de envolvimento no ataque a tiros contra a residência e a clínica de uma professora da Universidade de Gurupi (UnirG). O caso aconteceu na madrugada de quarta-feira (14), no setor Parque Primavera, em Gurupi, no sul do estado. Pelo menos 21 disparos atingiram os imóveis e três veículos pertencentes à família.

Segundo informações, os suspeitos são irmãos e permanecerão presos enquanto as investigações continuam. Durante a abordagem policial, uma pistola calibre 9 milímetros, carregadores e munições foram encontrados em um veículo branco relacionado à ocorrência.

Uma das linhas de investigação apura se o ataque teria relação com desentendimentos acadêmicos, já que o estudante teria recebido notas baixas em disciplinas ministradas pela professora e enfrentaria a possibilidade de nova reprovação.

Essa hipótese, porém, ainda depende da apuração policial. A investigação está sob responsabilidade da 3ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Gurupi. A Universidade de Gurupi informou que repudia qualquer forma de violência contra integrantes da comunidade acadêmica e que está prestando assistência à professora e aos familiares.