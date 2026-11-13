Operação da Polícia Federal fecha empresas clandestinas de segurança e prende suspeito armado no Tocantins

Por Wesley Silas

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (12), a Operação Segurança Legal X para desarticular empresas clandestinas de vigilância que operam sem aval federal no Tocantins. A offensive ocorreu simultaneamente em Palmas e Araguaína, resultando no fechamento imediato de três companhias irregulares e em uma prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Ao longo do dia, equipes federais fiscalizaram 13 estabelecimentos comerciais nos dois municípios — alvos mapeados pelo setor de inteligência por suspeita de contratarem serviços à margem da lei. Nas abordagens onde a irregularidade foi confirmada, os agentes lavraram os Autos de Encerramento, interrompendo na hora a prestação dos serviços ilegais.

A ofensiva no estado integra uma mobilização nacional realizada anualmente pela corporação para impor o cumprimento rigoroso da legislação que regula o setor de vigilância privada no Brasil.

Mais do que uma infração administrativa, a contratação de segurança clandestina expõe clientes, funcionários e o próprio patrimônio a perigos graves. Ao contrário das empresas homologadas pela Polícia Federal, os grupos irregulares recrutam agentes sem qualquer checagem de antecedentes criminais, formação técnica ou exames de aptidão física e psicológica. Na prática, o contratante entrega a própria proteção a pessoas sem preparo comprovado e, muitas vezes, armadas ilegalmente — cenário evidenciado pelo flagrante registrado durante a operação desta quinta-feira.

A recorrência desse tipo de crime escancara uma falha grave na cultura de contratação de serviços no comércio local: a busca pela redução de custos imediatos costuma falar mais alto do que a responsabilidade legal. Enquanto empresários continuarem priorizando o preço baixo em detrimento da regularidade junto à Polícia Federal, o mercado clandestino seguirá encontrando espaço para prosperar, transformando uma suposta medida de proteção em uma ameaça direta à segurança pública.