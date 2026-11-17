da redação

Um pastor e influenciador digital foi preso no estado do Tocantins, na cidade de Sandolândia, durante uma ampla operação policial deflagrada para desarticular uma organização criminosa. O alvo é apontado pelas investigações como integrante do Bonde do Maluco (BDM), facção com fortes ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC) e associada ao esquema liderado por Poliane França Gomes, apontada pelas autoridades como a chefe do grupo e conhecida nacionalmente como a “Sereia do Crime”.

A operação e os alvos

A ofensiva policial — que teve como foco principal desmantelar o poderio financeiro e a estrutura logística da rede criminosa — cumpriu dezenas de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em diversos estados brasileiros. O pastor influencer, que costuma utilizar as redes sociais para publicar conteúdos religiosos e cultos, é investigado por suspeita de envolvimento direto com o tráfico de drogas e o comércio ilegal de armas de fogo.

Além da prisão efetuada no Tocantins, a operação resultou em dezenas de outras capturas em unidades federativas como Bahia, São Paulo, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e no Distrito Federal, além de bloqueios judiciais milionários de bens e contas ligadas à rede criminosa.

Desdobramentos

As investigações continuam para mapear toda a rede de apoio da facção, identificar eventuais ramificações em solo tocantinense e aprofundar a apuração sobre a lavagem de dinheiro e o fluxo de recursos ilícitos gerados pelo grupo. O suspeito permanece à disposição da Justiça.