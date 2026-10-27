Polícia apreende mais de 43 kg de material semelhante a mercúrio escondidos em painel de carro no Tocantins

da redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 43,2 quilos de material semelhante a mercúrio escondidos no painel de um carro, na BR-230, em Aguiarnópolis, no norte do Tocantins. Um motorista de 34 anos foi preso em flagrante durante a abordagem, realizada por volta das 9h10, no km 3 da rodovia. Segundo a PRF, os policiais desconfiaram do comportamento do condutor, que demonstrava nervosismo e olhava repetidamente para o painel do veículo.

Durante uma inspeção detalhada, os agentes identificaram alterações na estrutura do painel e encontraram o material escondido em recipientes envolvidos em plástico. O motorista e a carga foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Araguaína. Ele é suspeito de transportar substância potencialmente tóxica em desacordo com as exigências legais. A composição exata do material ainda depende de confirmação técnica, e as autoridades não divulgaram a origem nem o destino da carga.