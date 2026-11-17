Da redação

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 1ª Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos (1ª Denarc – Palmas), deflagrou na manhã desta terça-feira, 17, a Operação Fim da Linha, com o objetivo de combater uma rede criminosa envolvida com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A operação, realizada no âmbito da Operação Narke VII, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), teve como alvo nove pessoas com mandados de prisão preventiva, 12 mandados de busca e apreensão, duas ordens de sequestro de bens e bloqueio de R$ 2.302.671,00 em contas bancárias e investimentos.

Dos nove mandados de prisão preventiva expedidos, quatro foram cumpridos em desfavor de E.L.B., de 25 anos; L.M.S., de 27 anos; L.S., de 31 anos; e F.A.N., de 35 anos, apontado como principal alvo da operação e líder da rede de tráfico de drogas. O homem possui extensa ficha criminal, com diversas passagens relacionadas ao tráfico de entorpecentes. Além disso, a operação resultou em três prisões em flagrante e na lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e apreensão de drogas.

Entre os bens sequestrados estão um imóvel avaliado em aproximadamente R$ 700 mil, localizado no distrito de Luzimangues, Porto Nacional/TO, e um veículo. As investigações tiveram início no primeiro semestre deste ano, após a Polícia Civil desarticular um laboratório improvisado de preparo de entorpecentes na região sul de Palmas. Com o aprofundamento das investigações, os policiais identificaram outros integrantes da rede de tráfico e a estrutura de distribuição de drogas.

O delegado-chefe da 1ª Denarc, Alexander Pereira da Costa, destaca que o avanço das investigações permitiu identificar e combater a atuação da organização criminosa, além de atingir diretamente os recursos financeiros utilizados nessas atividades. “A Operação Fim da Linha é resultado de um trabalho investigativo que vem sendo desenvolvido desde o primeiro semestre deste ano. A identificação dos integrantes e da estrutura de funcionamento dessa organização criminosa permitiu avançar no enfrentamento ao tráfico de drogas e a outros crimes associados a essa atividade. Nosso objetivo é enfraquecer esses grupos, retirar de circulação os envolvidos e atingir também o patrimônio e os recursos financeiros provenientes do crime, contribuindo para a segurança da população”, ressalta.

Força Empregada

A operação contou com apoio da Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), da 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP – Palmas), 1ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (DEIC – Palmas), do Grupo de Operações Táticas Especiais (GOTE), da Divisão Especializada de Repressão a Roubos (DRR – Palmas) e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins (FICCO/TO).

Operação Narke VII

A Operação Narke VII é uma iniciativa nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), focada em desarticular facções, reprimir o tráfico de drogas e combater a lavagem de dinheiro em todo o país. A operação integra as Polícias Civis dos 27 estados em ações contínuas de inteligência e repressão.

Fim da Linha

O nome da operação faz referência ao histórico criminal do principal alvo das investigações, apontado como líder da rede de tráfico. A denominação também simboliza o objetivo de pôr fim à atuação da rede criminosa, interrompendo as atividades.