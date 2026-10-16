Polícia procura homem suspeito de atirar cinco vezes contra a ex-mulher em Formoso do Araguaia

da redação

A Polícia Civil do Tocantins divulgou um cartaz de procurado para localizar Thyago Reis Moraes, de 36 anos, suspeito de tentar matar a ex-mulher, de 22 anos, com cinco disparos de arma de fogo na zona rural de Formoso do Araguaia, no sul do estado. O crime ocorreu na quarta-feira (14), nas proximidades do trevo de acesso ao povoado Lagoa da Onça. Mesmo ferida, a jovem sobreviveu ao ataque e identificou o ex-marido como o autor dos disparos. A Justiça decretou a prisão preventiva do investigado, que permanece foragido.

As forças de segurança intensificaram as buscas pelo suspeito, que, segundo a Polícia Civil, pode estar armado. O delegado Victor Ulhoa, responsável pelo caso na 84ª Delegacia de Polícia de Formoso do Araguaia, orienta que a população não tente se aproximar ou abordar o investigado, devido ao risco à segurança. Informações sobre o paradeiro de Thyago podem ser repassadas de forma sigilosa pelo telefone (63) 3901-7231, pelo 190 da Polícia Militar ou pelo Disque-Denúncia 197, da Polícia Civil. O caso é investigado como tentativa de feminicídio.