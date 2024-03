PRF realiza Operação Semana Santa 2024 no Tocantins

da redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza a partir da 00h00 desta quinta-feira (28), a Operação Semana Santa 2024, que segue até as 23h59 deste domingo (31). Durante este período, será reforçado o policiamento ostensivo preventivo com a finalidade de reduzir acidentes graves e com mortos, além de combater a criminalidade nas rodovias federais do Tocantins.

Em mais um feriado nacional, a PRF irá aumentar a presença e a disponibilidade da PRF nos períodos, locais e horários com maior concentração de registros de acidentes e delitos nas BRs tocantinenses, objetivando a redução da violência no trânsito – materializada por meio dos acidentes – e garantindo aos usuários das rodovias federais segurança, conforto e fluidez do trânsito.

Além disso, como a operação possui um foco especial na segurança viária, serão priorizadas ações de educação (realizadas também nos terminais rodoviários) e fiscalização de trânsito com ênfase na embriaguez ao volante com a intensificação dos teste de alcoolemia – pelo aumento do fluxo de veículos por conta do feriado prolongado – e fiscalização de outras condutas de risco dos condutores como a ultrapassagem indevida, não utilização do cinto de segurança, transporte inadequado de crianças, falta de uso do capacete, excesso de velocidade e utilização do telefone celular durante a condução de veículo.

Restrição de tráfego

Rodovias federais de pista simples do Tocantins

Para melhorar a segurança viária, o tráfego de alguns veículos de carga será restringido em todas as rodovias federais de pista simples do Tocantins: BRs 010, 153, 226, 230, 235 e 242.

Não podendo transitar veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de autorização especial de trânsito (AET) ou autorização específica (AE), cujo peso e dimensões excedam qualquer um dos seguintes limites (estabelecidos pela Resolução nº 882/2021 do Conselho Nacional de Trânsito e suas alterações):

– 2,6 metros de largura;

– 4,4 metros de altura;

– 19,8 metros de comprimento total;

– 58,5 toneladas de Peso Bruto Total Combinado (PBTC).

Semana Santa (Dia e horário da restrição):

– 28/03/2024 quinta-feira 16:00 às 22:00

– 29/03/2024 sexta-feira 06:00 às 12:00

– 31/03/2024 domingo 16:00 às 22:00