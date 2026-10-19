Relato de criança na escola ajuda a comprovar abusos e resulta em condenação em Araguaína

Homem foi condenado a mais de 22 anos de prisão após denúncia do MPTO; vítima revelou a violência durante atividade de prevenção ao abuso sexual

Por Redação

Foi durante uma atividade sobre violência sexual na escola que uma criança, então com 12 anos, encontrou a oportunidade de revelar os abusos que sofria dentro do ambiente familiar. O relato, acolhido pela equipe escolar e posteriormente confirmado em juízo, foi fundamental para a condenação de um homem a 22 anos, 8 meses e 29 dias de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, em Araguaína. A sentença acolheu a acusação apresentada pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO).

Os fatos ocorreram em 2019. Conforme a denúncia, o condenado era tio por afinidade da vítima e se aproveitava da convivência familiar e dos momentos em que ficava sozinho com a menina para praticar os abusos. Os episódios aconteceram repetidas vezes, principalmente na residência da avó da criança, onde ele também morava, em uma casa no mesmo terreno.

O homem também exigia que a vítima mantivesse os fatos em segredo, o que contribuiu para que ela permanecesse em silêncio por algum tempo.

O papel da escola

A violência veio à tona em novembro de 2019, durante uma atividade de conscientização sobre abuso sexual realizada na escola. Ao ouvir sobre o assunto, a criança começou a chorar e, com o acolhimento da equipe escolar, conseguiu contar o que estava acontecendo.

A orientação educacional comunicou a situação à família, e o caso foi levado às autoridades. Após a revelação, a vítima passou a receber acompanhamento psicológico em razão dos impactos emocionais da violência.

O episódio demonstra a importância da escola como parte da rede de proteção, especialmente por ser um ambiente em que crianças e adolescentes podem encontrar apoio para reconhecer e comunicar situações de violação de direitos.