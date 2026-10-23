Suspeito de matar homem com tiro na cabeça é preso em Peixe

da redação

Um homem de 32 anos foi preso preventivamente na quinta-feira (22), suspeito de matar Aderailton Pereira Moura, de 45 anos, com um tiro na cabeça, em Peixe, no sul do Tocantins. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu em 14 de outubro, em frente à residência da vítima, onde também funcionava uma borracharia. Aderailton chegou a ser socorrido, mas morreu horas depois.

De acordo com a investigação, o suspeito confessou o crime e alegou ter agido por vingança, após uma suposta agressão anterior. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a polícia a identificá-lo. Durante as buscas, foram apreendidos objetos que aparecem nas gravações. O investigado afirmou ainda que jogou a arma utilizada no Rio Tocantins. O inquérito continua em andamento.