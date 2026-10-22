Tocantins é o estado mais seguro da Região Norte e fica entre os dez melhores do Brasil

da redação

O Tocantins conquistou a primeira posição entre os estados mais seguros da Região Norte e aparece em 10º lugar no ranking nacional, segundo o Anuário 2026 Cidades Mais Seguras do Brasil. O levantamento, elaborado pela MySide com base em dados do Ministério da Saúde e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), considera os registros de mortes violentas de 2025. O estado apresentou uma taxa de 19,8 mortes por 100 mil habitantes, abaixo da média brasileira, de 21,5.

O estudo também aponta uma redução de aproximadamente 36,4% na taxa de assassinatos do Tocantins entre 2022 e 2025. Entre os municípios tocantinenses com mais de 100 mil habitantes, Araguaína registrou o menor índice, com 17,3 mortes por 100 mil moradores, enquanto Palmas apresentou taxa de 23,9.

Apesar dos resultados, o levantamento ressalta que o indicador considera a violência letal e não abrange diretamente outros crimes, como roubos, furtos e violência doméstica. Portanto, os números representam uma dimensão da segurança pública, mas não retratam todas as formas de criminalidade no estado.