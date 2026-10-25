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domingo, 25 outubro

Polícia

Tocantins registra 10 ocorrências eleitorais, com prisões por suspeita de compra de votos

Atitude TocantinsPor 1 Leitura mínima

da redação

O Tocantins registrou dez ocorrências relacionadas à segurança eleitoral até as 11h30 deste domingo (25), durante o segundo turno das eleições de 2026. Segundo balanço do Centro Integrado de Comando e Controle do Estado (CICCE/TO), três pessoas foram presas em duas ocorrências envolvendo suspeita de compra de votos. O levantamento também contabilizou três casos de propaganda eleitoral irregular, duas ocorrências de boca de urna, duas de violação do sigilo do voto e um furto em local de votação.

Para reforçar a segurança durante a votação, o estado mobilizou 3.234 profissionais e 874 viaturas, reunindo equipes das polícias Militar, Civil, Federal, Rodoviária Federal e Penal, além de outras instituições. O monitoramento inclui os locais de votação, a mobilidade dos eleitores e possíveis irregularidades no ambiente virtual. O balanço é parcial, e as autoridades não divulgaram os municípios onde ocorreram as prisões nem a identidade dos envolvidos.

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