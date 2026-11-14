Tocantins terá mais 332 novos policiais em dezembro, com 1.720 horas de formação

Antes do fim do ano mais 200 aprovados no concurso da PM serão chamados para iniciar o curso

Por Redação

O Governo do Tocantins, por meio da Polícia Militar do Tocantins (PMTO), vai formar mais 332 policiais militares em dezembro deste ano, que somados aos que se formaram em 2023 vão totalizar 1.290 novos policiais. No mesmo mês, outros 200 alunos-praças ingressam no curso, que mantém inalterada a matriz curricular do Curso de Formação de Praças (CFP), inclusive os conteúdos de abordagens policiais e de uso seletivo da força.

A formação dos novos soldados segue com 1.720 horas, divididas em duas etapas. A primeira, com 700 horas presenciais, que é concluída antes da formatura. Já como soldados, os policiais seguem na etapa a distância, com 1.020 horas, até completar a carga total do curso, que garante a certificação de tecnólogo em Segurança Pública.

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, destaca a importância de manter a formação completa para a segurança da população. “Ao contrário de notícias falsas que circulam nas redes sociais, os alunos do Curso de Formação de Praças vão cumprir todas as horas previstas, porque é essa preparação que garante a segurança dos tocantinenses”, enfatiza o chefe do Executivo.

Readequação do CHOA/2026

O Curso de Habilitação de Oficiais de Administração (CHOA/2026) tem 475 horas, tendo sido readequado em novembro deste ano para 149 subtenentes com mais de 20 anos de experiência, que pretendem ascender ao oficialato e já passaram por todos os níveis de formação.

O comandante-geral da PMTO, coronel Francinaldo Machado Bó, explica que “o soldado em formação terá o primeiro contato com a abordagem policial e o uso seletivo da força, base que é indispensável. Já os alunos do CHOA têm duas décadas de Corporação e conhecem a rotina operacional na prática”, ressalta.

Concursos

Na gestão Wanderlei Barbosa, mais de 1.330 alunos-praças já ingressaram na Polícia Militar em dois concursos públicos. O primeiro concurso para praças desde 2013 foi realizado em 2021, após um intervalo de oito anos sem novos certames para a carreira, com ingresso dos aprovados em 2022 e formatura de 958 policiais em janeiro de 2023.

Já o segundo concurso foi lançado em 2025, com 332 vagas. As novas convocações anteciparam ingressos programados para 2027 e 2028. O Curso de Formação de Oficiais (CFO) conta atualmente com 42 cadetes, com previsão de ingresso de mais 45.

Promoções

Nas promoções, foram 734 militares promovidos em abril de 2022 e 1.224 em abril de 2025. Em maio de 2026, foram concedidas progressões funcionais a 2.020 policiais e bombeiros militares.

Texto: Rafael de Oliveira/Governo do Tocantins