Vereador de Palmas é liberado após ser preso pela PF por suspeita de compra de votos

da redação

O vereador Rubens Uchôa (União Brasil), de Palmas, foi liberado após ser preso em flagrante no sábado (24), suspeito de envolvimento em um esquema de compra de votos por meio da distribuição de requisições de combustível. A ação foi realizada pela Polícia Federal na véspera do segundo turno das eleições de 2026. Outra pessoa também foi presa durante a ocorrência.

O parlamentar negou qualquer irregularidade e afirmou que a abordagem ocorreu durante o abastecimento de veículos da família. A defesa informou que ele foi liberado após os procedimentos na Polícia Federal e que adotará as medidas necessárias para esclarecer os fatos.

Segundo a PF, as investigações continuam para apurar as circunstâncias do caso e identificar possíveis envolvidos. Os suspeitos poderão responder por corrupção eleitoral, crime cuja pena pode chegar a quatro anos de prisão, além de multa.