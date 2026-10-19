Reta final no Tocantins: Acirramento e alianças marcam a última semana da disputa pelo Palácio Araguaia

da redação

O cenário político no Tocantins atinge o seu ponto máximo de tensão nesta última semana de campanha para o segundo turno das Eleições 2026. A disputa pelo comando do Palácio Araguaia coloca em lados opostos a senadora Professora Dorinha (União Brasil) e o deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB), em um confronto caracterizado pelo equilíbrio nas pesquisas, intensa movimentação no interior do estado e pela reconfiguração das forças políticas regionais.

Um Primeiro Turno Parelo e a Inversão do Cenário

A corrida eleitoral tocantinense tem sido marcada por uma disputa voto a voto desde a primeira etapa do pleito. No primeiro turno, disputado em 4 de outubro, Dorinha encerrou a votação na liderança com 45,52% dos votos válidos (386.260 votos), enquanto Vicentinho Júnior registrou 43,94% (372.848 votos) — uma margem estreita de apenas 1,58 ponto percentual.

Estratégias e Focos da Reta Final

Nesta semana decisiva, as agendas das duas candidaturas convergem para grandes carreatas, comícios nos principais colégios eleitorais — como Palmas, Araguaína e Gurupi — e a intensa disputa pelos apoios de prefeitos e lideranças comunitárias do interior.

1. A Campanha de Professora Dorinha (União Brasil)

A candidata aposta na força de sua trajetória parlamentar e na consolidação de grandes alianças institucionais. A estratégia de Dorinha foca na apresentação de propostas para a saúde e educação — como a entrega da Maternidade de Palmas e parcerias para creches —, além de buscar manter a base de prefeitos conquistada ao longo do mandato no Senado.

2. A Campanha de Vicentinho Júnior (PSDB)

Vicentinho busca capturar o sentimento de mudança e a adesão de dissidentes e forças regionais. A plataforma do candidato tem dado foco à desburocratização do setor produtivo, aproximação com a juventude e com o eleitorado do interior, além do desgaste das estruturas governamentais tradicionais no estado.