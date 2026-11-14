68 anos de Gurupi – parceria entre UnirG e Prefeitura garante novos equipamentos a pacientes do CER

Entrega de 75 cadeiras de rodas e de banho e uma gaiola de habilidades amplia as condições de mobilidade e acessibilidade para pessoas com deficiência. A ação integra a programação dos 68 anos de Gurupi.

Por Redação

Na manhã desta sexta-feira, 13, representantes da sociedade civil, servidores da Fundação UnirG e da Universidade de Gurupi – UnirG, gestores, professores e autoridades participaram da entrega de cadeiras de rodas e de banho, além de uma gaiola de habilidades no Centro Especializado de Reabilitação – CER. A ação integra a programação comemorativa dos 68 anos de Gurupi e beneficia mais de 75 pacientes atendidos pela unidade.

Entre as autoridades presentes estavam a prefeita de Gurupi, Josi Nunes; o secretário municipal de Saúde, Ricardo da Silva de Jesus; o presidente da Fundação UnirG, Thiago Piñeiro Miranda; e o vice-reitor, Me. Paulo Henrique Mattos, que representou a Reitoria, além de outras autoridades municipais.

O presidente da Fundação UnirG, Thiago Piñeiro Miranda, destacou a importância da parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e o papel social da Instituição. Segundo ele, além da entrega dos equipamentos, a programação contempla a disponibilização de uma sala equipada com a chamada gaiola de habilidades, recurso utilizado na reabilitação motora.

“Estamos celebrando os 68 anos de Gurupi com mais uma ação conjunta com a Secretaria de Saúde, que vai beneficiar os pacientes e proporcionar melhores condições de mobilidade e qualidade de vida. Também estamos entregando uma sala com a gaiola de habilidades, equipamento que contribuirá para o desenvolvimento motor e a reabilitação dos pacientes”, ressaltou.

A gaiola de habilidades foi adquirida com recursos destinados pela vereadora Leda Perini.

O vice-reitor, Paulo Henrique Mattos, enfatizou os reflexos da iniciativa para Gurupi e os municípios atendidos pelo CER. Ele também destacou a contribuição da unidade para a formação acadêmica dos estudantes da UnirG, que utilizam o espaço como campo de estágio.

“A entrega representa avanços para a saúde municipal e para os municípios da região atendidos pelo CER. A UnirG tem orgulho de participar dessa gestão, que também proporciona aos nossos acadêmicos, experiências práticas fundamentais para a formação profissional. É uma parceria que contribui para o desenvolvimento regional, a saúde e a educação superior”, afirmou.

Critérios de atendimento e reabilitação

O coordenador-geral do CER e professor de Fisioterapia, Me. Valmir Lira, explicou que a entrega dos equipamentos é resultado de um processo que começa nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com a identificação das necessidades dos pacientes e o encaminhamento para avaliação especializada.

“Primeiramente, o paciente passa por consulta na UBS, onde o médico avalia a necessidade do equipamento. Depois, é encaminhado ao CER para uma avaliação multiprofissional, que determina se ele atende aos critérios para receber a cadeira. São pessoas que necessitam desse suporte, viabilizado por recursos dos governos federal e estadual, com a participação da Secretaria Municipal de Saúde”, explicou.

O professor acrescentou que a substituição de cadeiras antigas e desgastadas contribui para reduzir as dificuldades de mobilidade e acessibilidade enfrentadas pelas pessoas com deficiência.

Além da entrega dos equipamentos, o CER passa a contar com uma sala equipada com a gaiola de habilidades, recurso destinado à reabilitação de crianças com atraso no desenvolvimento motor ou sequelas decorrentes de condições como paralisia cerebral e traumatismo cranioencefálico.

De acordo com Valmir Lira, o equipamento auxilia no trabalho de coordenação motora e equilíbrio. A próxima etapa será a capacitação dos fisioterapeutas que utilizarão o recurso, por meio de um curso em Brasília.

“A gaiola de habilidades é um recurso importante para o desenvolvimento motor e o equilíbrio das crianças. Para garantir o uso adequado, nossos fisioterapeutas passarão por capacitação específica, adquirindo os conhecimentos necessários para trabalhar com o equipamento”, explicou.

Para o beneficiário, Renê Alves Lima, os novos equipamentos representam mais autonomia e acessibilidade. Ele contou que precisava substituir a cadeira antiga, já bastante desgastada.

“Com o novo equipamento, terei mais liberdade e facilidade para me locomover, inclusive nas ruas. Sofri um acidente automobilístico em 2016 e, desde então, utilizo cadeira de rodas. A que tenho atualmente está muito antiga”, relatou.

O secretário municipal de Saúde, Ricardo da Silva de Jesus, ressaltou que os benefícios da iniciativa alcançam não apenas Gurupi, mas também os outros 17 municípios atendidos pelo CER, na região da Ilha do Bananal.

“É uma alegria participar dessa entrega e contribuir para melhorar as condições de atendimento dos pacientes. Essa parceria entre o município e o Governo do Estado proporciona mais dignidade e qualidade de vida à população de toda a região”, destacou.

A prefeita Josi Nunes também ressaltou a importância da parceria com a UnirG e o impacto das ações na vida da população. Segundo ela, a celebração do aniversário da cidade também contempla iniciativas que ampliam o acesso aos serviços públicos.

“São pacientes serão beneficiados com equipamentos essenciais para sua mobilidade e qualidade de vida. Neste aniversário, não estamos comemorando apenas a entrega de obras, mas também ações que fazem diferença diretamente na vida das pessoas. A parceria com a UnirG fortalece os atendimentos na UPA e no CER, além de oferecer espaços de aprendizagem para nossos acadêmicos. Todos ganham com essa integração”, afirmou.

Programação continua neste sábado

Neste sábado, 14, às 10h, a programação comemorativa dos 68 anos de Gurupi segue na Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h), com a entrega de uma passarela coberta e de uma ambulância. O veículo foi adquirido com recursos destinados pelo deputado estadual Léo Barbosa.

Por Giselli Raffi – Jornalista Ascom

Fotos: Rogério Miranda – Ascom