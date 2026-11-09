Senado celebra 25 Anos do LIDE – Grupo de Líderes Empresariais

Por iniciativa do vice-presidente presidente do senado, Eduardo Gomes, aconteceu nesta segunda-feira, Sessão Solene para comemorar os 25 anos do LIDE – Grupo de Lideres Empresariais.

Por Redação

O Grupo fundado por João Dória, atualmente presidido por Luíz Furlan, co-presidente Henrique Meirelles, CEO Global João Dória Neto e Paulo Octávio, presidente do LIDE Brasília, reúne mais de duas mil empresas, com presença em mais de trinta países, atuando em mais de quarenta setores da economia, promovendo negócios, gerando emprego e renda e impulsionando a economia brasileira.

A presidente do LIDE TOCANTINS, Lídia Cordeiro, falou da importância da atuação do Grupo no estado e cumprimentou o senador por sua reeleição.