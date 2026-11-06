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sexta-feira, 6 novembro

Brasil

SimulaRI chega à sua 6ª edição e promove debate na UFT sobre inteligência artificial e o futuro da guerra

Atitude TocantinsPor 4 minutos de leitura

O cenário da diplomacia internacional ganha espaço no ambiente acadêmico com a chegada das simulações de Assembleias Gerais das Nações Unidas.

Por Redação

Nos dias 6 e 7 de Novembro, no auditório da reitoria da Universidade Federal do Tocantins, campus Palmas acontece a 6ª edição do SimulaRI, evento que reúne estudantes universitários em uma experiência de representação diplomática, negociação e debate sobre os principais desafios enfrentados pela comunidade internacional.

Neste ano, a Assembleia terá como tema “Inteligência Artificial e o Futuro da Guerra: Autonomia, Poder e Responsabilidade”, propondo uma reflexão sobre os impactos do desenvolvimento tecnológico nos conflitos armados, os limites da autonomia das máquinas em decisões militares e as responsabilidades éticas, políticas e jurídicas relacionadas ao uso da inteligência artificial em contextos de guerra.

Evento reúne estudantes de diferentes cursos em simulação da Assembleia Geral das Nações Unidas para debater os desafios éticos, políticos e diplomáticos do uso da inteligência artificial nos conflitos armados

Durante o evento, os participantes assumem o papel de delegados de diferentes países, representando suas respectivas nações em uma simulação da Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU). A proposta é proporcionar aos estudantes a oportunidade dedefender os interesses, posicionamentos e políticas externas dos países representados, por meio de discursos, debates, negociações e construção de propostas coletivas.

Mais do que uma atividade acadêmica, o SimulaRI busca estimular o pensamento crítico, a capacidade de argumentação, a oratória, a liderança e a compreensão das relações internacionais. A iniciativa também proporciona aos participantes uma vivência prática dos desafios da diplomacia, evidenciando a importância do diálogo, da cooperação e da busca por soluções diante de questões globais.

Para o professor organizador da 6ª edição do SimulaRI , Ítalo Sposito, a realização do evento representa uma oportunidade fundamental para aproximar os estudantes de discussões que ultrapassam os limites da sala de aula. “A realização do SimulaRI é importante porque proporciona um espaço de debate e reflexão sobre temas atuais e questões que impactam diretamente as relações internacionais e a sociedade contemporânea. Além disso, o evento promove a integração entre estudantes de diferentes cursos, permitindo a troca de conhecimentos, experiências e perspectivas. Essa interação interdisciplinar enriquece os debates e demonstra que a construção de soluções para os desafios do nosso tempo depende do diálogo e da colaboração entre diferentes áreas do conhecimento”, destaca o professor.

A escolha do tema desta edição também reforça a preocupação do evento em discutir questões contemporâneas que exigem atenção da comunidade acadêmica e da sociedade.

Para a estudante organizadora Luna Montelles, debater a inteligência artificial no contexto dos conflitos armados é essencial para compreender os desafios que acompanham as transformações tecnológicas. “Discutir a inteligência artificial no contexto da guerra é reconhecer que estamos diante de uma transformação que já provoca questionamentos políticos, éticos, jurídicos e humanitários. É fundamental compreender até que ponto a.autonomia das tecnologias deve ser permitida em decisões que envolvem vidas humanas, quem deve ser responsabilizado por essas decisões e como os países podem estabelecer limites e mecanismos de controle. O SimulaRI surge justamente como esse espaço de reflexão, no qual estudantes de diferentes áreas podem construir perspectivas, confrontar ideias e compreender a complexidade de um tema que diz respeito não apenas ao futuro dos conflitos armados, mas também ao futuro da humanidade”, destaca Luna.

Com uma proposta que aproxima a teoria da prática, o SimulaRI pretende transformar o ambiente universitário em um espaço de protagonismo, conhecimento e intercâmbio de ideias, permitindo que os estudantes vivenciem, ainda que em um cenário de simulação, a complexidade das decisões que influenciam o mundo.

Serviço

O quê: SimulaRI – simulação da Assembleia das Nações Unidas

Quando: 6 e 7 de Novembro, a partir das 8h

Onde: Reitoria da Universidade Federal do Tocantins – Campus Palmas

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