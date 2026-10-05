“A gente não constrói uma vitória dessa sozinho”, afirma Marcus Marcelo ao ser reeleito com 20.354 votos

O deputado teve votação expressiva em Araguaína e ficou entre os mais votados no município, com 8.592 votos

por Redação

O deputado estadual Marcus Marcelo (PL) foi reeleito neste domingo, 4, para mais quatro anos de mandato na Assembleia Legislativa do Tocantins. Com 20.354 votos recebidos nas urnas, o parlamentar garantiu a continuidade de um trabalho voltado principalmente à educação, saúde, inclusão, causa animal e ao fortalecimento dos municípios.

Emocionado durante o discurso após a confirmação do resultado, Marcus Marcelo destacou a importância do grupo e agradeceu aos eleitores que renovaram a confiança em seu trabalho.

“Quero agradecer aos meus familiares, aos amigos, aos colaboradores, à minha assessoria, aos prefeitos, aos vereadores, aos suplentes, às lideranças, a todos vocês. A gente não constrói uma vitória dessa sozinho. Foram vocês, cada um, que me levaram para mais um mandato, para cuidar de Araguaína, cuidar dos municípios, cuidar do Tocantins”, afirmou.

Ao relembrar o momento da apuração, Marcus Marcelo também falou sobre a emoção vivida até a confirmação da reeleição. “Conseguimos. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ele, Deus!”, agradeceu o parlamentar.

*Votação expressiva em Araguaína*

Em Araguaína, Marcus Marcelo ficou entre os candidatos a deputado estadual mais votados no município, com 8.592 votos. A ex-prefeita Valderez Castelo Branco, ao lado do ex-deputado federal Lázaro Botelho, acompanhou o momento final da apuração e destacou a força política do parlamentar na cidade.

“Eu não tive nenhuma dúvida de que, quando chegassem os votos de Araguaína, fariam a diferença. A cidade e o Tocantins precisam de você. Continue do seu jeito: simples, humilde e determinado. O nosso deputado tem força e tem base!”, assegurou Valderez.

Campanha pelo Tocantins

Nos últimos 45 dias, Marcus Marcelo percorreu diferentes regiões do estado em uma campanha marcada pelo contato direto com a população e pela apresentação das ações do primeiro mandato e das propostas para os próximos quatro anos.

Ao longo desse período, o deputado realizou mais de 250 visitas e reuniões em dezenas de municípios, entre encontros com moradores, lideranças, categorias profissionais, trabalhadores, empresários e representantes de diferentes segmentos.

“Foi uma campanha muito bonita! Deus foi trazendo cada um, do seu jeito, para somar à nossa caminhada”, afirmou Marcus Marcelo.

*Resultados reconhecidos

Marcus Marcelo construiu o primeiro mandato com atuação em diferentes áreas. Na educação, uma de suas principais bandeiras, atuou pela valorização dos profissionais da rede estadual, incluindo a atualização do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) e novas convocações de profissionais da categoria.

O parlamentar também teve leis aprovadas voltadas ao combate ao bullying, à inclusão das pessoas com deficiência e autistas e à proteção das mulheres, além de destinar recursos para diferentes municípios do Tocantins.

Somente Araguaína recebeu mais de R$ 2 milhões em investimentos destinados pelo parlamentar para diferentes áreas. Na saúde, o mandato contabiliza ainda a entrega de 14 ambulâncias a municípios tocantinenses, além de recursos para custeio, aquisição de medicamentos, estruturação dos serviços e fortalecimento de instituições.

*Perfil

Professor de carreira da rede estadual e médico-veterinário, Marcus Marcelo iniciou sua trajetória política como vereador de Araguaína, cargo que exerceu por dois mandatos. Foi presidente da Câmara Municipal por três vezes e, posteriormente, vice-prefeito do município.

Em 2022, foi eleito deputado estadual pela primeira vez, com 13.277 votos. Agora, com a reeleição, Marcus Marcelo seguirá para o segundo mandato na Assembleia Legislativa do Tocantins.

Texto: Giovanna Hermice

Revisão: Thatiane Cunha

Foto: Glauber de Oliveira