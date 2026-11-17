Por Wesley Silas

A política do Tocantins encerrou 2026 com um resultado que repete padrões de 2014. Vicentinho Júnior (PSDB) venceu a disputa ao governo com 64,52% dos votos no segundo turno, derrotando a senadora Professora Dorinha Seabra (União Brasil), que liderou o primeiro turno com 45,52% e perdeu apoio na etapa seguinte. O episódio se soma a uma série de casos em Gurupi, onde candidatos com votação expressiva ficaram sem mandato e outros, com menos votos, assumiram cadeiras. A distância entre o que as urnas registram e o que o sistema eleitoral entrega é o fio que atravessa essas trajetórias.

2014: emendas não garantem reeleição

Josi Nunes exerceu mandato de deputada federal e foi a parlamentar que mais destinou emendas a Gurupi, com concentração em saúde e pavimentação. Também foi a candidata que mais visitou o município. Ainda assim, em 2014, obteve 6.102 votos na cidade, enquanto o então vereador Eduardo Fortes (ex-PSDB hoje Republicanos), estreante na disputa federal, alcançou 11.566 votos.

Dois fatores foram apontados na época para o resultado. O voto favorável à Reforma Trabalhista e o rompimento com o prefeito Laurez Moreira, que se reelegeu com 51,42% contra 48,58% do candidato Walter Júnior apoiado pelo grupo Stival e pelo então governador Mauro Carlesse nas eleições municipais de 2016.

O desfecho levou Josi Nunes a anunciar o afastamento da disputa eleitoral. “Temos muitos nomes em Gurupi. Eu não serei candidata. Estou investindo na minha profissão de psicóloga. A votação que tive em Gurupi foi muito baixa, não dá para pensar em Prefeitura com o resultado que eu tive”, declarou à época, ao retornar como professora da UnirG.

Dois anos depois, Josi Nunes foi eleita prefeita de Gurupi e reeleita em 2024. Nestas eleições a prefeita chegou a criar um Emendometro os valores repassados para Gurupi entre seus aliados, Senadora Dorinha, senador Eduardo Gomes e deputado Gaguim com comparativos na destinação de recursos entre o deputado federal e governador eleito Vicentinho Júnior e o deputado federal e senador eleito, Alexandre Guimarães. Os resultados dasurnas mostraram que esta estratégia não deu certo.

2018: o quociente eleitoral e a fala de Gutierres

Em 2018, a região ficou sem representação na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa. Josi Nunes terminou na segunda suplência, assim como Eduardo Fortes.

Na disputa estadual, Gutierres Torquato (PSDB) obteve 13.874 votos e Gleydson Nato, 9.645. Ambos figuraram entre os 24 candidatos mais votados, mas não assumiram por causa do quociente eleitoral.

“Infelizmente, o sistema político do Brasil é falido e arcaico, onde quem tem pouco mais de 6 mil votos ocupa um mandato na Assembleia Legislativa, enquanto nós que tivemos quase 14 mil votos ocupamos a primeira suplência”, declarou na época Gutierres em mensagem de agradecimento pelos votos.

Gutierres superou o resultado em 2022 e elegeu-se deputado estadual. Em 2026, não conseguiu a reeleição, novamente barrado pelo cálculo do quociente, apesar de ter conseguido 21.052 votos e ter ficado na 13ª colocação, numa eleição em que o deputado Eduardo Fortes (Republicanos) se destacou como deputado mais votado no Estado.

2014 e 2026: como Sandoval Cardoso, Dorinha Seabra liderou com a máquina e perdeu no segundo turno — e o que esse padrão projeta para 2028

A eleição de 2014 trouxe um paralelo direto com a disputa de 2026 entre a senadora Dorinha Seabra e o deputado Vicentinho Júnior. Naquele ano, Sandoval Cardoso perdeu no primeiro turno com 44,72% (314.392 votos), contra 51,30% (360.640) de Marcelo Miranda, apesar de reunir a maioria dos prefeitos, o apoio do então governador Siqueira Campos e da senadora Kátia Abreu, reeleita naquele pleito.

Doze anos depois, Dorinha repetiu a posição de favorita derrotada. Liderou o primeiro turno com 45,52% (386.260 votos) contra 43,94% (372.848) de Vicentinho Júnior, com apoio de mais de 100 prefeitos e do governador Wanderlei Barbosa. No segundo turno, perdeu lideranças e caiu para 35,48% (309.076 votos), enquanto Vicentinho cresceu para 64,52% (562.083), somando apoios que haviam sustentado a adversária na primeira etapa, incluindo o grupo do vice-governador Laurez Moreira.

A analogia tem um limite que precisa ser dito: Sandoval perdeu ainda no primeiro turno, sem segunda chance. Dorinha chegou ao segundo turno e perdeu lá. O ponto em comum não é o turno da derrota, mas o mesmo erro de cálculo — confundir apoio de prefeitos e de governador com voto. Nas duas eleições, a máquina política se mostrou capaz de garantir posição de largada, não de linha de chegada.

O efeito de 2026 sobre as municipais de 2028

O resultado estadual reposiciona o tabuleiro municipal. Vicentinho Júnior assume o governo em 2027 com um mandato construído no segundo turno, apoiado por grupos que haviam sustentado Dorinha na primeira etapa — inclusive o do vice-governador Laurez Moreira, que é ex-prefeito de Gurupi. Essa composição heterogênea tende a definir a distribuição de emendas em ano pré-eleitoral e, com ela, o alinhamento das candidaturas nas principais cidades.

Dorinha permanece no Senado até 2030 e mantém a coordenação informal da bancada, com sete dos oito deputados federais eleitos na sua base. O cenário cria duas fontes de influência sobre as prefeituras em 2028: o governador, que controla a máquina estadual e a articulação de emendas, e a senadora, que mantém capilaridade nos municípios construída em anos de destinação de recursos.

Gurupi e Araguaína

Em Gurupi, Josi Nunes foi reeleita prefeita em 2024 e tem trajetória marcada por rompimentos e recuperações eleitorais. Em Araguaína, Wagner foi reeleito e ocupa posição de peso na definição de alianças no norte do Estado. Os dois municípios concentram o maior volume de emendas federais e são os primeiros a sentir o efeito da nova correlação de forças.

O histórico recente indica que a transferência de apoio no segundo turno não se converte automaticamente em aliança municipal. Em 2014, Sandoval perdeu mesmo com a maioria dos prefeitos ao lado; em 2026, Dorinha perdeu depois de perder lideranças entre os turnos. Para 2028, o critério que deve pesar é a capacidade do governador de manter coeso o grupo que o elegeu — algo que nenhum dos dois derrotados de 2014 e 2026 conseguiu fazer.

O que vem em 2027

A nova configuração de poder no Estado combina a vitória de Vicentinho Júnior ao governo, a eleição de Eduardo Gomes (PL) ao Senado e a de Alexandre Guimarães (MDB) à outra vaga. Na Câmara, sete dos oito deputados eleitos integram a base de Dorinha, que coordenou a bancada federal por anos.

O ano de 2027 será pré-eleitoral, com nomes já lançados para as principais prefeituras. Três cenários podem definir essas candidaturas: o alinhamento entre o governo do Estado e prefeitos reeleitos em municípios de peso, como Wagner em Araguaína e Josi Nunes em Gurupi; o confronto aberto entre grupos políticos; ou o peso do engajamento em redes sociais, modelo que elegeu nomes como Lucas Pavanato (PL), Erika Hilton (PSOL-SP) e Nikolas Ferreira (PL-MG), este reeleito com mais de 3,1 milhões de votos, o deputado federal mais votado da história da Câmara.

Para 2027 e 2028, o ponto de atenção é a destinação de emendas em ano pré-eleitoral. Com sete dos oito deputados federais vinculados à base de uma senadora que perdeu a eleição estadual, e um governador eleito com apoio de grupos que antes sustentavam a adversária, a distribuição de recursos de bancada e individuais tende a seguir critérios de sobrevivência política. O histórico do Tocantins mostra que essa lógica já produziu resultados inesperados em 2014, 2018 e 2026. Nada indica que será diferente na próxima disputa municipal.