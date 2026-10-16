Adesivaços simultâneos movimentam o mesmo ponto em Gurupi no 2º Turno no Tocantins

da redação

A disputa pelo segundo turno ao Governo do Tocantins está refletindo diretamente nas ruas de Gurupi. Dois adesivaços foram convocados para o mesmo local, no mesmo horário, mas por grupos adversários.

Os cards que circulam nas redes sociais mostram a coincidência: De um lado, o grupo de Vicentinho Jr, convoca para o “ADESIVAÇO DO 45” nesta sexta-feira, às 18h, na Avenida Goiás com Rua 9, em frente à Casa da Borracha. O material traz Flávio Bolsonaro (22) para presidente e Vicentinho Júnior (45) e Amélio Cayres para governador.

Do outro lado, o grupo de Dorinha, convoca para o “ADESIVAÇO DO 22 E DO 44” também na sexta-feira, a partir das 18h, no mesmo ponto – “Em frente à Casa da Borracha, próximo à Casa do Vinho”. O material traz Flávio Bolsonaro (22) para presidente e Professora Dorinha (44) para governadora.

O fato chama atenção porque os dois grupos utilizam o mesmo número para a Presidência da República, o 22 de Flávio Bolsonaro, mas defendem projetos diferentes para o governo estadual. O Tocantins terá segundo turno para governador no dia 25 de outubro, entre a Professora Dorinha (União Brasil – 44) e Vicentinho Júnior (PSDB – 45).