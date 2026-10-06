Aliados do vice-governador Laurez Moreira migram para a chapa de Vicentinho Júnior no Tocantins

Por Wesley Silas O deputado estadual Gutierres Torquato (PSD), de Gurupi, e o deputado eleito Luciano Oliveira (PSD), de Goianorte, declararam apoio à candidatura de Vicentinho Júnior (PSDB) ao Governo do Tocantins no início do segundo turno. Os dois integram o grupo político do vice-governador Laurez Moreira (PSD), derrotado na disputa pelo governo em coligação com o PT. Vereadores de Gurupi, como Marilis Fernandes, André Caixeta, Romildo, Rodrigo Maciel e Pedro Morais, também aderiram à campanha.

Deputados declaram apoio

Gutierres Torquato, que esteve no grupo político de Laurez Moreira no primeiro turno, passou a integrar o time de Vicentinho. O parlamentar recebeu 21.052 votos e alcançou a 13ª maior votação nominal entre os candidatos a deputado estadual, mas não foi eleito. Luciano Oliveira foi eleito para a Assembleia Legislativa pelo PSD com 24,.472 votos. As duas adesões ampliam a presença do grupo de Vicentinho em diferentes regiões do Tocantins.

Gutierres destacou a decisão de integrar o projeto ao lado de Vicentinho e Amélio Cayres. “Nosso compromisso é com o projeto de Vicentinho e Amélio Cayres ao Governo do Tocantins, por entender a capacidade de gestão, os resultados e a dedicação que farão com que o Tocantins avance”, afirmou.

Luciano Oliveira ressaltou a confiança no projeto e a perspectiva de renovação política. “A gente já se conhece há vários anos. É um projeto que a gente acredita, que a gente confia. Não tenho dúvida de que a mudança chegou e, com certeza, o Tocantins vai ganhar com tudo isso. Vamos fazer uma caminhada firme e arrojada rumo à vitória”, declarou.

Vereadores de Gurupi aderem

O movimento de adesões se estende a vereadores de Gurupi. Marilis Fernandes, André Caixeta, Romildo e Pedro Morais declararam apoio a Vicentinho Júnior. As declarações ocorrem após a derrota do vice-governador Laurez Moreira (PSD) na disputa pelo Governo do Tocantins.

Chapa comemora reforços

Vicentinho recebeu as adesões como sinal de fortalecimento do projeto no início do segundo turno. Ao lado de Amélio Cayres, destacou a chegada de lideranças com atuação em diferentes regiões e pautas ligadas ao desenvolvimento do Estado. “Quando vejo hoje, ao lado do Amélio, esses dois brilhantes deputados estaduais, que trazem a força da região Sul e do Meio-Norte do Tocantins, isso nos alegra e nos dá a certeza de que estamos no caminho certo”, afirmou.

Para Amélio Cayres, a chegada dos dois parlamentares representa a ampliação de um projeto que busca reunir diferentes forças políticas. “É um prazer recebê-los. São dois colegas de Assembleia, que já estiveram conosco em outros momentos. Se Deus quiser, vamos construir um grande projeto que caiba a todos os tocantinenses. Vamos à vitória”, afirmou.

Vicentinho também agradeceu as novas adesões e reforçou o tom de união para a nova etapa da campanha. “Hoje é um momento de muita gratidão. Agradeço ao nosso 45 e aos dois reforços que chegam no começo do segundo turno. Agora é Vicentinho, Amélio.”, completou.

Peso eleitoral em Gurupi

As adesões têm impacto direto em Gurupi, terceiro maior colégio eleitoral do Tocantins. No primeiro turno, Vicentinho perdeu no município com diferença de 6,85% dos votos. Ao incorporar lideranças ligadas ao vice-governador Laurez Moreira, o candidato do PSDB aposta em recuperar, no segundo turno, a diferença registrada no primeiro. O movimento também indica a reorganização do grupo de Laurez após a derrota na disputa pelo governo.