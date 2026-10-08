Apoiado pelo PT no 1° Turno, Laurez Moreira anuncia apoio a Vicentinho Júnior

da redação

O ex-candidato ao Governo do Tocantins Laurez Moreira (PSD) declarou nesta quinta-feira (8) apoio a Vicentinho Júnior (PSDB) na disputa pelo Palácio Araguaia. Laurez terminou o primeiro turno em terceiro lugar e, após avaliar as duas candidaturas que avançaram para a etapa decisiva, decidiu apoiar o candidato tucano.

Ao justificar a escolha, Laurez afirmou que mantém uma boa relação com Dorinha Seabra (União Brasil), mas entende que a senadora pode continuar contribuindo com o Tocantins no Senado. Sobre Vicentinho, disse que o candidato está preparado e que considera este o momento político dele. O segundo turno da eleição para o Governo do Tocantins será realizado em 25 de outubro.