De feirante e sacoleira a deputada federal: a trajetória de Janad Valcari até os quase 100 mil votos

da redação

Antes dos 99.026 votos que a levaram à Câmara dos Deputados como a candidata mais votada do Tocantins, a história de Janad Valcari começou longe dos grandes espaços da política. Natural de Palmeirópolis e moradora de Palmas desde a infância, ela construiu sua trajetória trabalhando como feirante e sacoleira, experiências que hoje faz questão de carregar na própria apresentação.

Foi em Palmas que Janad construiu grande parte de sua vida. Trabalhou, estudou, empreendeu e buscou formação profissional. Tornou-se professora, empresária e advogada, além de atuar em projetos sociais. Uma trajetória que, anos depois, abriu espaço também para sua entrada na vida pública.

Na política, a ascensão aconteceu em poucos anos. Em 2020, Janad foi eleita vereadora de Palmas com 2.083 votos e chegou à Presidência da Câmara Municipal. Dois anos depois, conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa com 31.587 votos, tornando-se a mulher mais votada do Tocantins naquele pleito. Em 2024, disputou a Prefeitura de Palmas e chegou ao segundo turno, ampliando sua projeção política na Capital e no Estado.

Em 2026, Janad decidiu disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Durante a campanha, percorreu diferentes regiões do Tocantins, reuniu lideranças, caminhou pelas ruas e apresentou aos eleitores a proposta de ser uma voz presente do Estado em Brasília. O resultado veio nas urnas: 99.026 votos, a maior votação para deputada federal no Tocantins nesta eleição.

“Eu nunca esqueço de onde vim e de tudo o que precisei enfrentar para chegar até aqui. Já fui feirante, sacoleira, trabalhei muito e sei o valor de cada oportunidade. Receber 99.026 votos de confiança aumenta ainda mais a minha responsabilidade. Vou para Brasília levando comigo a história da nossa gente e a disposição de trabalhar muito pelo Tocantins”, afirmou Janad.

Da feira à Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa à Câmara dos Deputados, Janad chega a Brasília carregando uma trajetória marcada por diferentes experiências pessoais e profissionais. Agora, inicia um novo capítulo com o compromisso de transformar a confiança recebida nas urnas em trabalho, presença nos municípios e defesa dos interesses do Tocantins no Congresso Nacional.