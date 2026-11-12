Delegado Bruno Azevedo reassume presidência do Sindepol-TO para dar continuidade à gestão até 2027

Reeleito pela categoria em dezembro de 2024, delegado retorna ao comando da entidade após passagem pela Secretaria de Segurança Pública do Tocantins e participação nas eleições estaduais

Por Redação

O delegado de Polícia Civil Bruno de Sousa Azevedo reassume a presidência do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Tocantins (Sindepol-TO), dando continuidade ao mandato para o qual foi reeleito em dezembro de 2024, com vigência até 16 de dezembro de 2027. O retorno ocorre após um período de licenciamento da função sindical, durante o qual esteve à frente da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-TO) e, posteriormente, participou das eleições de 2026 como candidato a deputado estadual.

Bruno Azevedo presidiu o Sindepol-TO entre dezembro de 2021 e dezembro de 2024, sendo reconduzido ao cargo por unanimidade na eleição realizada em 16 de dezembro de 2024. Na ocasião, a chapa “União e Propósito” foi eleita para conduzir a entidade no período de 2025 a 2027, tendo como primeiro vice-presidente o delegado Emerson Francisco de Moura, que exerceu a presidência durante parte do afastamento do titular.

Em janeiro de 2025, Bruno Azevedo se licenciou da presidência do sindicato para assumir a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins. Durante sua gestão, participou da condução de ações voltadas ao fortalecimento da Polícia Civil, à modernização da estrutura de segurança pública e ao enfrentamento da criminalidade. Entre as iniciativas desenvolvidas no período estão a renovação da frota policial, investimentos em tecnologia e inteligência, melhorias na infraestrutura das delegacias e a autorização de concurso público para a Polícia Civil, com previsão de 452 vagas.

A passagem pela SSP-TO também foi marcada pela interlocução com as categorias da segurança pública e pela participação em discussões relacionadas à valorização profissional, às condições de trabalho e à estruturação das carreiras policiais. Em abril de 2026, deixou o comando da pasta para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Tocantins, pelo Partido Renovação Democrática (PRD).

Com o encerramento do processo eleitoral, Bruno Azevedo retoma suas atividades à frente do Sindepol-TO, dando sequência ao trabalho desenvolvido pela diretoria e às pautas de interesse dos delegados de Polícia Civil do Estado.

Entre as prioridades da entidade estão a defesa das prerrogativas legais e funcionais dos delegados, o acompanhamento das demandas remuneratórias, a melhoria das condições de trabalho, a recomposição do efetivo policial e o fortalecimento da autonomia da autoridade policial na condução das investigações criminais.

A retomada da presidência também representa a continuidade da articulação institucional do sindicato junto ao Governo do Estado, à Secretaria da Segurança Pública, à Assembleia Legislativa e aos demais órgãos envolvidos nas discussões sobre a carreira e o aprimoramento da segurança pública.

Trajetória profissional

Natural de Paraíso do Tocantins, Bruno Sousa Azevedo é graduado em Direito pela Universidade Federal do Tocantins (UFT), com especialização em Direito Público, com ênfase em assessoria governamental e combate à corrupção. Delegado de Polícia Civil desde 2009, acumula experiência em unidades policiais do interior e da capital.

Ao longo da carreira, ocupou funções estratégicas na Polícia Civil, incluindo a chefia da Diretoria de Inteligência e Estratégia. Também participou da criação do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro e da implantação da primeira delegacia especializada no combate à corrupção no Tocantins.

Com experiência na investigação criminal, na gestão pública e na representação sindical, Bruno Azevedo retorna à presidência do Sindepol-TO para concluir o mandato iniciado pela atual diretoria, mantendo como compromisso a defesa dos direitos da categoria e o fortalecimento da Polícia Civil como instituição essencial à justiça e à segurança da sociedade tocantinense.