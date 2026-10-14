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quarta-feira, 14 outubro

Política

Deputada Vanda e Márcio Reis anunciam hoje posicionamento político para o segundo turno no Tocantins

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da redação

A deputada estadual Vanda Monteiro e o vereador de Palmas Márcio Reis marcaram para esta quarta-feira (14) um evento para anunciar seus posicionamentos políticos no segundo turno da eleição para o Governo do Tocantins. A movimentação ocorre em meio às articulações das campanhas de Professora Dorinha Seabra (União Brasil) e Vicentinho Júnior (PSDB), que disputam o comando do Palácio Araguaia.

O anúncio dos dois políticos é acompanhado com atenção pelas campanhas, que buscam ampliar alianças e conquistar novos apoios nesta fase decisiva da disputa.

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