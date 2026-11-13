Desmonte dos palanques: Vicentinho e Amélio reúnem parlamentares e defendem união: “O que importa é o Tocantins que vamos entregar”

Jantar institucional em Brasília marca novo ciclo de diálogo e reforça compromisso de superar diferenças eleitorais em favor do estado

Por Redação

O governador eleito do Tocantins, Vicentinho Júnior, e o vice-governador eleito, Amélio Cayres, promoveram um jantar institucional, em Brasília, reunindo integrantes da bancada federal, deputados estaduais e lideranças políticas. O encontro simbolizou a disposição de deixar os palanques eleitorais para trás e iniciar um novo ciclo de diálogo, união e cooperação pelo desenvolvimento do Tocantins.

“Passa uma eleição, as bandeiras são recolhidas e começa um ciclo novo. O que importa é o Tocantins que vamos entregar daqui para frente. Cada um aqui tem sua importância na construção desse novo estado”, afirmou Vicentinho.

Respeito ao Parlamento

Com a experiência de 12 anos na Câmara dos Deputados, Vicentinho assegurou que sua gestão manterá uma relação de parceria com o Legislativo, respeitando as prerrogativas parlamentares e as demandas dos municípios.

“Vocês terão um governo amigo e parceiro, que conhece as dificuldades do mandato legislativo. Emenda parlamentar é para ser respeitada, não para servir de barganha política ou eleitoral”, declarou.

O vice-governador eleito, Amélio Cayres, reforçou que o compromisso com a população deve estar acima das diferenças políticas. “Acima de qualquer mandato, de qualquer autoridade política, está o Tocantins. O nosso povo está acima de qualquer sigla partidária. Vamos trabalhar juntos para realizar aquilo que propusemos”, destacou.

Novo ciclo de união

O senador eleito Alexandre Guimarães também defendeu a superação das divisões eleitorais. “Acabou a eleição. Esse é o Tocantins da harmonia e do acolhimento. Podemos não ter convergido na disputa político-partidária, mas convergimos no interesse maior, que é o nosso povo”, afirmou.

Entre as autoridades presentes estavam o senador eleito por Alagoas, Arthur Lira, ex-presidente da Câmara dos Deputados; o senador Eduardo Gomes; o deputado federal Carlos Gaguim; os deputados federais eleitos Lucas Campelo, Iratã Abreu e Fábio Vaz, além de deputados estaduais. Também participaram futuros integrantes do governo estadual, entre eles o indicado para a Secretaria de Governo (Segov), Neto Aires, e o futuro chefe de Gabinete, Marlen Rodrigues.

O jantar representa um gesto concreto da mudança defendida durante a campanha por Vicentinho e Amélio, agora traduzida em uma postura de diálogo, respeito às instituições e construção conjunta de soluções para o Tocantins.