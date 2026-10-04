Dorinha e Vicentinho Júnior disputam o segundo turno para o Governo do Tocantins

da redação

A eleição para o Governo do Tocantins será decidida no segundo turno entre a Professora Dorinha (União Brasil) e Vicentinho Júnior (PSDB). Os dois candidatos foram os mais votados no primeiro turno, realizado neste domingo (4), e voltam a disputar a preferência dos eleitores no dia 25 de outubro. Com 94,73% das seções apuradas, Dorinha registrava 45,75% dos votos válidos, enquanto Vicentinho aparecia com 43,72%, segundo dados divulgados durante a apuração.

A disputa segue aberta após uma votação marcada pela concentração dos votos nos dois primeiros colocados. Dorinha, senadora da República, e Vicentinho Júnior, deputado federal, agora entram em uma nova etapa da campanha, na qual deverão buscar apoio entre os eleitores dos candidatos que não avançaram para a segunda fase. A decisão final caberá aos tocantinenses nas urnas em 25 de outubro, quando será definido o próximo governador do estado.