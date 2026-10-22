Dorinha e Vicentinho participam de debate na TV Anhanguera nesta quinta-feira

da redação

A Rede Anhanguera realiza nesta quinta-feira (22), a partir das 22h, o debate entre Professora Dorinha (União Brasil) e Vicentinho Júnior (PSDB), candidatos que disputam o segundo turno das eleições para o Governo do Tocantins. O encontro será realizado nos estúdios da emissora, em Palmas, com mediação da jornalista Jocyelma Santana. O debate será transmitido ao vivo pelo portal g1 e pela TV Anhanguera, após a programação da novela “Quem Ama Cuida”.

O programa será dividido em quatro blocos de perguntas, sendo dois com temas livres e dois com assuntos definidos pela produção. Entre os temas previstos estão agricultura e pecuária, desenvolvimento econômico, infraestrutura, educação, gestão pública, transparência, saúde e segurança pública. Nos blocos de tema livre, cada candidato terá 10 minutos para administrar suas intervenções.

Já nos blocos com temas determinados, serão discutidos dois assuntos por bloco, com cinco minutos para cada candidato em cada rodada. Ao final, os participantes terão um minuto e 30 segundos para as considerações finais. O encontro acontece três dias antes da votação do segundo turno, marcada para domingo (25).