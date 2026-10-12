Dorinha recebe manifestações de apoio de sindicatos e representantes da segurança pública no Tocantins

da redação

A candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil), iniciou a semana com declarações de apoio de entidades ligadas à segurança pública e de diferentes categorias de servidores estaduais. Os pronunciamentos foram realizados na manhã desta segunda-feira (12), no comitê da candidata, em Palmas, com a participação de lideranças políticas, entre elas o senador reeleito Eduardo Gomes, o deputado estadual Eduardo Fortes, o deputado Jair Farias e o candidato a vice-governador, Atos Gomes.

Entre as instituições que manifestaram apoio estão o Sindicato dos Policiais Civis do Tocantins (SINPOL-TO), o Sindicato dos Peritos Oficiais (SINDIPERITO), a Associação de Praças e Soldados (APRA-TO), a Liga Sindical Tocantinense e a Associação dos Servidores Públicos (ASSEMP), além de representantes do sistema socioeducativo e de servidores da Unitins e da extensão rural.

Durante os discursos, representantes das categorias mencionaram a atuação de Dorinha no Senado Federal e destacaram pautas relacionadas à valorização profissional e a medidas adotadas em benefício dos servidores. O apoio foi marcado por declarações de lealdade e gratidão, expressões que deram o tom do encontro. A mobilização ocorre durante a campanha do segundo turno, quando os candidatos buscam ampliar o diálogo com diferentes setores da sociedade tocantinense.