Eduardo Fortes e Josi Nunes vão coordenar campanha de Dorinha no Sul e Sudeste do Tocantins

da redação

O deputado estadual Eduardo Fortes (Republicanos) e a prefeita de Gurupi, Josi Nunes (União Brasil), assumiram a coordenação regional da campanha de Professora Dorinha ao Governo do Tocantins no segundo turno. A definição ocorreu durante uma reunião realizada em Gurupi, na noite de quinta-feira (8), com a participação de integrantes da equipe política e lideranças locais. O objetivo é ampliar a mobilização eleitoral em Gurupi e nos demais municípios das regiões Sul e Sudeste do estado.

Durante o encontro, Eduardo Fortes destacou a atuação de Dorinha em favor de Gurupi e convocou os aliados a manterem o trabalho de campanha até a votação. O parlamentar afirmou que ele e Josi Nunes estarão à frente da articulação regional, com atividades de mobilização e busca por novos votos. No primeiro turno, Dorinha obteve 45,52% dos votos válidos no Tocantins, enquanto Vicentinho Júnior (PSDB) alcançou 43,94%. O segundo turno está marcado para 25 de outubro.