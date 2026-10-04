Eduardo Fortes se consolida como o deputado estadual mais votado do Tocantins e elege esposa para a ALETO

Por Wesley Silas
Nas eleições deste domingo (4), o deputado estadual Eduardo Fortes (Republicanos) garantiu a reeleição e se tornou o candidato mais votado do Tocantins para a Assembleia Legislativa (ALETO), alcançando 35,3 mil votos. Dentre o total, mais de 15 mil votos foram registrados no município de Gurupi, onde obteve votação expressiva. O pleito também resultou na eleição de sua esposa, Kátia Chaves (Republicanos), que somou 13.075 votos, fortalecendo a presença do casal na próxima legislatura e garantindo ao partido a maior bancada do Parlamento estadual, com cinco cadeiras.
Avaliação dos resultados e articulação partidária
Em entrevista ao Portal Atitude, Eduardo Fortes atribuiu o desempenho expressivo nas urnas ao trabalho desenvolvido nos últimos quatro anos, com destaque para a manutenção de projetos sociais na região sul do estado.
“É só agradecer a todas as pessoas que confiaram no nosso projeto. Foi o trabalho que fizemos durante quatro anos. Plantamos para colher depois e a população entendeu isso”, afirmou o parlamentar..
Fortes ressaltou a expansão do seu eleitorado por diversas regiões do Tocantins e registrou agradecimento ao apoio recebido da gestão estadual durante a campanha[cite: 1]. O deputado destacou ainda o resultado obtido por Kátia Chaves, cuja candidatura teve como foco de representação regional a área do Bico do Papagaio.
Com a definição das urnas, o Republicanos assegurou a maior bancada da ALETO para o próximo mandato. Segundo o deputado reeleito, a prioridade para o próximo período será a ampliação de ações sociais, como a Casa de Apoio e as hortas comunitárias, além da captação de recursos estaduais e federais para Gurupi e municípios vizinhos.
Principal liderança política de Gurupi junto com Josi Nunes
O resultado das urnas consolida Eduardo Fortes como a principal liderança política de Gurupi e do sul do estado no âmbito legislativo. Ao transferir capital político para viabilizar a eleição de Kátia Chaves e integrar uma bancada de cinco parlamentares do Republicanos, o deputado amplia de forma considerável seu peso nas negociações com o Palácio Araguaia. O novo cenário impõe à dupla de parlamentares a responsabilidade de converter o expressivo respaldo eleitoral em entregas concretas para a infraestrutura e os serviços públicos das regiões que representam.