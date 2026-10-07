Eduardo Gomes cresce quase 90% nas urnas de Dianópolis e supera o próprio recorde com 4.851 votos

Vereador Manin do Zorra celebra votação histórica, agradece à população e destaca investimentos do senador em pavimentação, esporte, saúde, turismo e educação

Por Redação

Eduardo Gomes ampliou em 87,44% sua votação em Dianópolis nas eleições de 2026. Reeleito senador, recebeu 4.851 votos no município, superando os 2.588 conquistados em 2018. O crescimento de 2.263 votos foi celebrado pelo vereador Manin do Zorra como reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela cidade.

Em vídeo ao lado do senador, Manin destacou o resultado como a maior votação já alcançada por um candidato ao Senado na história de Dianópolis, superando a própria marca de Eduardo Gomes em 2018.

“Dianópolis reconheceu o trabalho e respondeu nas urnas. O senador com maior compromisso com nossa cidade recebeu uma resposta expressiva da nossa gente”, afirmou o vereador.

Investimentos em bairros, esporte e saúde

Entre os investimentos atribuídos à atuação de Eduardo Gomes estão R$ 4 milhões para pavimentação asfáltica, contemplando os setores Cavalcante, Bela Vista, Primavera I, Campo Velho e o povoado Contagem. As intervenções atendem demandas de infraestrutura e mobilidade dos moradores.

No esporte, o Ginásio de Esportes Léo Bahia, entregue em novembro de 2025, recebeu R$ 1.333.250,27 de emenda do senador. Outra iniciativa é a reforma do Ginásio Poliesportivo Sólon Póvoa Filho, no setor Santa Luzia, com R$ 1,5 milhão destinado a melhorias na cobertura, quadra, iluminação, acessibilidade, vestiários, banheiros e arquibancadas.

Na saúde, foram registrados R$ 1 milhão empenhado em 2025 e mais de R$ 3 milhões com pagamento autorizado em 2026, destinados ao custeio dos serviços da rede municipal.

Turismo, educação e apoio ao campo

No turismo, a atuação do senador está vinculada à viabilização de recursos federais para o píer do Lago do Rio Manoel Alves. O empreendimento tem investimento total divulgado de R$ 2,19 milhões, incluindo contrapartida do Governo do Tocantins, e busca fortalecer o potencial turístico da região.

Na educação, Eduardo Gomes participou da viabilização da nova sede do câmpus da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins). Em maio de 2026, também foi anunciada a destinação de R$ 5 milhões para implantação de um centro de pesquisa em terras raras e mineração em Dianópolis, como parte de um pacote de R$ 10 milhões para a universidade.

O apoio ao município inclui ainda a destinação de trator, maquinários, implementos agrícolas e veículo pelo programa Calha Norte, voltados ao fortalecimento da estrutura municipal e da produção rural.

Manin agradece e reafirma apoio no segundo turno

Ao celebrar a reeleição de Eduardo Gomes, Manin do Zorra agradeceu a participação das lideranças e da comunidade na construção do resultado.

“Agradeço às lideranças, aos apoiadores, aos vereadores, ao prefeito Hormides e, especialmente, à nossa população pela confiança e por fazer parte dessa conquista histórica”, declarou.

O vereador também reafirmou seu posicionamento para o segundo turno, com apoio a Dorinha ao Governo do Tocantins e a Flávio Bolsonaro à Presidência da República.

“Seguimos juntos no segundo turno, com Dorinha 44 para governadora e Flávio Bolsonaro 22 para presidente. Obrigado, Dianópolis! Seguimos firmes, com gratidão e compromisso com a nossa gente”, concluiu.