Eduardo Gomes descarta saída do PL e afirma que permanece no grupo político

da redação

O senador Eduardo Gomes (PL-TO) negou que tenha planos de deixar o Partido Liberal para ingressar no PSD. A possibilidade de mudança partidária foi levantada pelo jornalista Claudio Dantas durante o programa Alive, transmitido pelo YouTube, que apontou uma possível saída do parlamentar da legenda.

Em entrevista à jornalista Maju Cotrim, Gomes afirmou que continuará no PL e reforçou seu compromisso com o grupo político. “Sigo no mesmo grupo político, participando de todas as discussões e decisões, sempre com respeito aos compromissos do partido”, declarou o senador.

Com a manifestação, o parlamentar afastou, ao menos neste momento, os rumores sobre uma possível mudança de partido.

O senador tem agenda essa semana com os principais líderes do partido como Carlos Portinho, Rogério Marinho e Valdemar Costa Neto.