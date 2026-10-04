Eduardo Gomes é reeleito e Alexandre Guimarães conquista vaga no Senado pelo Tocantins

da redação

Eduardo Gomes (PL) e Alexandre Guimarães (MDB) foram eleitos senadores pelo Tocantins nas eleições realizadas neste domingo (4). Com o resultado, Eduardo Gomes garantiu a continuidade de seu mandato, enquanto Alexandre Guimarães conquistou uma das duas vagas em disputa para representar o estado no Senado Federal a partir de 2027. A eleição foi definida em turno único, com as duas cadeiras destinadas aos candidatos mais votados.

Na apuração divulgada durante a noite, Eduardo Gomes aparecia na primeira colocação, com cerca de 27% dos votos válidos, seguido por Alexandre Guimarães, que registrava aproximadamente 19%. A eleição define a representação do Tocantins no Senado para os próximos oito anos, período em que os parlamentares poderão atuar na elaboração de leis, fiscalização do governo federal e votação de propostas de interesse nacional.