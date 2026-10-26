André Cavalari destaca união de lideranças na vitória de Vicentinho e fortalecimento de um novo momento político em Dianópolis

Jovem liderança agradece aos apoiadores e ressalta a aproximação entre diferentes grupos, gerações e segmentos que abraçaram o projeto de mudança no Tocantins

Por Redação

A vitória de Vicentinho Júnior em Dianópolis foi marcada pela união de diferentes forças políticas e pela construção de um diálogo que ultrapassou os grupos tradicionais. Participante dessa mobilização, André Cavalari destacou o compromisso das lideranças que compreenderam o novo momento político do Tocantins e se uniram em torno de um objetivo comum: abrir caminho para a mudança.

À frente de um grupo formado por apoiadores de diferentes idades e trajetórias, Cavalari trabalhou na aproximação com outros grupos que também defendiam a candidatura de Vicentinho. A articulação reuniu jovens, empresários, vereadores de mandato, ex-vereadores, professores, profissionais da saúde e representantes da comunidade, ampliando a presença do projeto na Terra das Dianas.

O protagonismo de André como jovem liderança ganhou expressão nessa capacidade de construir pontes. A mobilização combinou novas vozes com a experiência de pessoas que já atuam na vida pública, no trabalho comunitário e em diferentes setores da cidade.

Os números mostram a dimensão da virada. No primeiro turno, Vicentinho recebeu 4.021 votos em Dianópolis, correspondentes a 44,45% dos votos válidos, enquanto Professora Dorinha somou 4.347 votos, ou 48,05%. No segundo turno, Vicentinho alcançou 62,73%, contra 37,27% da adversária.

O avanço de 18,28 pontos percentuais transformou a desvantagem inicial em uma vitória com margem de 25,46 pontos. O resultado superou a candidatura apoiada pelo prefeito Hormides e fortaleceu a atuação dos grupos que se mobilizaram por uma nova direção política.

Ao agradecer aos apoiadores, Cavalari destacou a contribuição de cada liderança que se dispôs a dialogar, aproximar pessoas e defender o projeto. Também reconheceu a importância dos grupos que mantiveram sua organização própria e somaram esforços à caminhada de Vicentinho no município.

Essa convergência ajudou a romper a bolha dos apoios habituais. Lideranças com histórias e posições distintas encontraram pontos em comum e abriram espaço para uma mobilização que foi além das relações políticas já estabelecidas, alcançando novos apoiadores nos bairros, nas famílias e nos diferentes segmentos da comunidade.

A presença de empresários, trabalhadores, profissionais da saúde e da educação e representantes comunitários ampliou essa construção. O movimento ganhou força pela diversidade de pessoas que entenderam a eleição como uma oportunidade de participar das decisões sobre o futuro do estado.

André integrou essa articulação depois de conquistar 2.965 votos para deputado estadual em Dianópolis, sua cidade natal, de um total de 3.629 votos no Tocantins. A confiança recebida nas urnas teve continuidade na mobilização ao lado de Vicentinho, com a participação de amigos, apoiadores e lideranças.

Ex-vereador, fisioterapeuta e ex-diretor do Hospital Regional de Dianópolis, Cavalari também presidiu a Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas, na gestão do prefeito Eduardo Siqueira Campos. A experiência na representação popular e na gestão da saúde contribuiu para sua aproximação com diferentes setores durante a campanha.

Após a confirmação do resultado, André foi às ruas com moradores, amigos e lideranças para comemorar. A celebração também foi um momento de agradecer a quem esteve na caminhada e reconhecer que a conquista foi construída pela soma de esforços.

O resultado dá visibilidade a uma forma de articulação em que o protagonismo jovem caminha junto com o respeito à experiência e à contribuição de outras lideranças. Nesse processo, Cavalari ampliou sua presença política ao ajudar a reunir pessoas em torno de um projeto compartilhado.

Em Dianópolis, a vitória de Vicentinho deixa como marca essa capacidade de convergência. Para André, o reconhecimento é dirigido a todos que compreenderam o momento, abriram o diálogo e contribuíram para transformar a disposição por mudança em resultado nas urnas.