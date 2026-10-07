Apoio de Eduardo Fortes, Fábio Vaz e Luana Nunes Reforça Candidatura de Dorinha no Sul do Estado

Por Wesley Silas

A candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil), recebeu em Palmas seu aliado, o deputado estadual reeleito Eduardo Fortes (Republicanos). O anúncio, consolidado após a apuração do primeiro turno das eleições de 2026, visa encorpar a articulação política na região Sul e Sudeste. Fortes, citados como um dos coordenadores de campanha de Dorinha na região sul, que obteve a maior votação para a Assembleia Legislativa com 35.258 votos , declarou empenho na campanha ao lado da deputada estadual eleita Kátia Chaves (Republicanos), que representa a região Norte do Estado, visando assegurar a liderança governista na disputa do segundo turno.

Desafios eleitorais na Região Sul

A consolidação da aliança com Eduardo Fortes, Fábio Vaz e Luana Nunes ocorre em um momento estratégico. O grupo tenta reverter a vantagem obtida pelo adversário, Vicentinho Júnior (PSDB), em importantes colégios eleitorais da porção meridional do estado. O principal foco de atenção é Formoso do Araguaia, município que concedeu a Vicentinho sua maior vitória proporcional na região sul. Alvorada também se destaca como território onde a oposição fixou votação expressiva, seguida por cidades onde o candidato do PSDB estabeleceu margens medianas de votos.

A Disputa pelo eleitorado Laurezista e a articulação Municipal

Outro objetivo central da coordenação governista é atrair os eleitores alinhados a Laurez Moreira em Dueré no primeiro turno. No município, a liderança local computou 1.510 votos, enquanto Dorinha obteve 663 e Vicentinho Júnior angariou 480 sufrágios.

Para avançar nesses índices, a estratégia governista prevê replicar o desempenho de prefeitos parceiros da base. O plano toma como referência a atuação de Josi Nunes em Gurupi e, especialmente, do prefeito Wlisses Barros em Palmeirópolis. Barros garantiu a maior margem de vitória para Dorinha fora da sede regional, além de impulsionar as votações locais dos candidatos ao Senado, Eduardo Gomes (PL) e Pastor Eli Borges (Republicanos).

Peso de Fábio Vaz nas urnas Sul A reconfiguração das forças para a Câmara dos Deputados redesenhou o peso das lideranças locais. O ex-secretário municipal Fábio Vaz (Republicanos) consolidou-se como o único deputado federal eleito com base na região Sul do estado, computando 64.601 votos no total geral.

Cenário Político

A formalização do apoio do deputado mais votado do Tocantins expõe a necessidade de Dorinha descentralizar suas bases e estancar o crescimento da oposição no interior. Embora a candidata do União Brasil tenha encerrado o primeiro turno na liderança geral, os números nas regiões Sul e Sudeste indicam que o alinhamento de prefeitos e deputados majoritários precisará ir além do espectro institucional. O desafio para o segundo turno reside na capacidade de converter o capital político individual de lideranças locais em votos nominais, neutralizando o favoritismo regional de Vicentinho Júnior e capturando o eleitorado remanescente da terceira via antes da votação de 25 de outubro.