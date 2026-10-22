Com Michelle, Damares e Bia Kicis, Dorinha afirma que nem dinheiro nem poder protegerão agressor de mulher

Encontro “Todas por Ela” lotou o Cristal Hall, em Palmas, nesta quarta-feira, 21; candidata assumiu compromissos para ampliar a proteção às mulheres e endurecer o combate à violência

Por Redação

A candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil), afirmou que dinheiro e poder não servirão para proteger agressores de mulheres em seu governo. A declaração ocorreu durante o encontro “Todas por Ela”, que lotou o Cristal Hall, em Palmas, nesta quarta-feira, 21. Ao lado da ex-primeira-dama e senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL), da senadora Damares Alves (Republicanos), da deputada federal e senadora eleita Bia Kicis (PL) e da ex-ministra da Mulher Cristiane Britto, Dorinha assumiu compromissos para ampliar a rede de proteção às mulheres e recebeu o apoio das lideranças nacionais na reta final do segundo turno.

“Não vai ter terno, não tem dinheiro, não tem poder que vai proteger agressor aqui no Tocantins. Vai para a cadeia, não importa o poder”, declarou Dorinha. A candidata relembrou a atuação conjunta com Damares para viabilizar a Casa da Mulher Brasileira em Palmas, inaugurada em 2025 e que oferece atendimento 24 horas às vítimas, com serviços de acolhimento e apoio especializado. Dorinha assumiu o compromisso de ampliar essa rede de proteção e reforçar a presença policial nos municípios, para que as mulheres tenham mais segurança e acesso ao atendimento especializado.

Mulher extraordinária

Michelle Bolsonaro destacou a experiência de Dorinha na Câmara dos Deputados e no Senado

“Eu não poderia deixar de vir aqui dar o meu abraço a essa mulher extraordinária, Professora Dorinha, de quem tenho tanto orgulho. Uma mulher tão competente, três mandatos de deputada federal, senadora, e com certeza vamos elegê-la a primeira governadora do Tocantins”, afirmou. Michelle também colocou seu futuro mandato à disposição para colaborar com projetos no Estado.

Referência na educação e no social

A senadora Damares Alves lembrou a atuação de Dorinha nas discussões sobre educação e políticas sociais no Congresso Nacional.

“Ninguém discute educação no Senado ou na Câmara sem falar com esta mulher. Ninguém discute pauta social no Congresso Nacional sem falar com Dorinha”, declarou. Bia Kicis também manifestou apoio à candidata.

Durante o evento, o deputado federal Nikolas Ferreira participou por chamada de vídeo e parabenizou os presentes pela mobilização.

Dorinha agradeceu às lideranças e aos apoiadores presentes e colocou entre as prioridades de seu governo a ampliação dos programas de proteção às crianças, mulheres e pessoas idosas, além do fortalecimento da segurança pública e do desenvolvimento econômico. Ao defender a presença policial nos municípios e o enfrentamento à criminalidade, reforçou que a população precisa recuperar a tranquilidade. “Vocês vão ter uma governadora que é professora, mas conhece a importância da segurança pública. Quero que o cidadão e a cidadã do meu estado possam andar de cabeça erguida, sem medo de facção, sem medo do crime”, afirmou.

Fotos: Adriano Kramer, Filipe Freire e G. Félix Rocha