Disputa pelo bolsonarismo e indefinição de Laurez Moreira marcam início do 2º turno no Tocantins

Por Wesley Silas

PALMAS — O início da campanha de segundo turno ao governo do Tocantins nesta segunda-feira (5) foi marcado pela disputa entre Vicentinho Júnior (PSDB) e Professora Dorinha (União Brasil) pelo eleitorado conservador e pelo apoio de Flávio Bolsonaro (PL). Durante coletiva de imprensa, Vicentinho declarou apoio à pré-candidatura de Flávio, criticou Dorinha por supostas indicações no governo federal e buscou se reaproximar da base aliada do vice-governador Laurez Moreira (PSD), cujo seu eleitorado que representou 8,24% é visto como decisivo para a etapa final do pleito em que a diferença entre Dorinha e Vicentinho no primeiro turno foi apenas 1,58%.

Disputa pelo eleitorado de direita e críticas à adversária

Durante a entrevista coletiva, Vicentinho Júnior buscou consolidar seu alinhamento com a direita ao afirmar voto em Flávio Bolsonaro (PL), partido liderado no estado pelo senador Eduardo Gomes — aliado de Professora Dorinha. O candidato do PSDB também direcionou críticas à adversária, afirmando que Dorinha mantém cargos no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e cobrando posicionamento da parlamentar junto ao eleitorado conservador.

O fator Laurez Moreira e a força eleitoral de Gurupi

A diferença entre os dois postulantes no primeiro turno foi de 1,58% (9.412 votos), margem equivalente à votação obtida por Laurez Moreira em Gurupi. O apoio do vice-governador tornou-se um dos pontos centrais de articulação política.

Embora Laurez ainda não tenha oficializado seu posicionamento, parlamentares de seu grupo político compareceram à coletiva de Vicentinho Júnior, entre os quais os vereadores de Gurupi André Caixeta (PSB), Pedro Morais (PSD), Marílis Fernandes (PSD) e Mário César. A articulação atrai também o deputado estadual Gutierres Torquato (PDT), que avalia o cenário local visando a reorganização política do grupo em Gurupi para as eleições municipais de 2028.

Disputa decidida por pouca margem

A busca acelerada pelo eleitorado bolsonarista reflete a pragmática busca por votos em um cenário de indefinição matemática. Ao tensionar a relação de Dorinha com a base federal e buscar a adesão do grupo de Laurez Moreira, a candidatura do PSDB tenta isolar a adversária nos grandes colégios eleitorais do sul do estado. Em uma disputa decidida por pouca margem, a capacidade de transferir votos em bases locais consolidadas como Gurupi tende a ser o fator determinante do resultado final nas urnas.