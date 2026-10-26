Eduardo Fortes avalia resultado do 2º turno no Tocantins, parabeniza Vicentino e demais eleitos e prega união pelo Estado

Por Wesley Silas
O deputado estadual Eduardo Fortes (Republicanos) publicou, em suas redes sociais e repercutida em nosso canal do YouTube, uma declaração de avaliação do resultado do segundo turno das eleições estaduais no Tocantins. No pronunciamento, o parlamentar parabenizou Vicentinho Alves (PSDB) pela vitória na disputa ao Palácio Araguaia e destacou o empenho da senadora Professora Dorinha (União Brasil), sua aliada política no pleito,que não obteve a eleição para o governo estadual. Fortes defendeu a transição do período eleitoral para uma agenda de cooperação pelo desenvolvimento do Estado.
Apoio a aliados e cumprimento ao eleito
“Passando aqui para parabenizar a todas as pessoas que participaram conosco nesse segundo turno, nessa campanha linda, nessa campanha emocionante. E nós estamos na democracia. O povo tocantinense escolheu o futuro governador. Quero parabenizar ao Vicentinho Alves aí pela sua eleição. Que Deus abençoe você nesse mandato, que continue cuidando do nosso estado do Tocantins”, afirmou Eduardo Fortes.
“Parabenizar também aqui a nossa professora Dorinha, essa mulher guerreira que andou todo o estado de Tocantins levando seus projetos, suas propostas”, completou.
Fim da disputa e foco no cenário estadual
“A eleição é dessa maneira: terminou agora domingo e agora é nós pensar todo mundo junto pelo estado do Tocantins, que é o nosso bem maior, cuidar do nosso povo e cuidar desse estado. Estarei sempre junto e sempre unido pelo estado de Tocantins”, concluiu.