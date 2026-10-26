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segunda-feira, 26 outubro

Eleições

Eduardo Fortes avalia resultado do 2º turno no Tocantins, parabeniza Vicentino e demais eleitos e prega união pelo Estado

Atitude TocantinsPor 3 minutos de leitura

Por Wesley Silas

O deputado estadual Eduardo Fortes (Republicanos) publicou, em suas redes sociais e repercutida em nosso canal do YouTube, uma declaração de avaliação do resultado do segundo turno das eleições estaduais no Tocantins. No pronunciamento, o parlamentar parabenizou Vicentinho Alves (PSDB) pela vitória na disputa ao Palácio Araguaia e destacou o empenho da senadora Professora Dorinha (União Brasil), sua aliada política no pleito,que não obteve a eleição para o governo estadual. Fortes defendeu a transição do período eleitoral para uma agenda de cooperação pelo desenvolvimento do Estado.

Apoio a aliados e cumprimento ao eleito

Em sua manifestação, o parlamentar ressaltou a importância da participação popular e do processo democrático durante o processo eleitoral. Fortes direcionou cumprimentos a Vicentinho Alves pela conquista do mandato e desejou gestão voltada às demandas locais.
“Passando aqui para parabenizar a todas as pessoas que participaram conosco nesse segundo turno, nessa campanha linda, nessa campanha emocionante. E nós estamos na democracia. O povo tocantinense escolheu o futuro governador. Quero parabenizar ao Vicentinho Alves aí pela sua eleição. Que Deus abençoe você nesse mandato, que continue cuidando do nosso estado do Tocantins”, afirmou Eduardo Fortes.
O deputado também fez menção direta à senadora Professora Dorinha, reconhecendo a trajetória de sua campanha ao longo da disputa estadual:
“Parabenizar também aqui a nossa professora Dorinha, essa mulher guerreira que andou todo o estado de Tocantins levando seus projetos, suas propostas”, completou.

Fim da disputa e foco no cenário estadual

Com o encerramento do calendário eleitoral, Eduardo Fortes defendeu a pacificação política e a atuação conjunta entre Executivo e Legislativo em prol dos interesses do Tocantins.
“A eleição é dessa maneira: terminou agora domingo e agora é nós pensar todo mundo junto pelo estado do Tocantins, que é o nosso bem maior, cuidar do nosso povo e cuidar desse estado. Estarei sempre junto e sempre unido pelo estado de Tocantins”, concluiu.

Projeção política e contexto na ALETO

Reeleito como o deputado estadual mais votado do Tocantins, Eduardo Fortes consolida sua liderança política no Sul do Estado e na Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (ALETO).
Fortes atuará na ALETO ao lado de sua esposa,Kátia Chaves.
O próximo período legislativo trará um fato inédito na história parlamentar tocantinense: Fortes atuará na ALETO ao lado de sua esposa,Kátia Chaves, que também conquistou uma cadeira no Parlamento estadual.
 Ao adotar um tom conciliador imediatamente após a apuração, Eduardo Fortes busca posicionar sua bancada de forma pragmática diante do novo Poder Executivo. O reconhecimento da vitória de Vicentinho Alves — somado à sua expressiva votação e ao inédito alinhamento familiar no Plenário — fortalece a capacidade de articulação do parlamentar para a manutenção de pleitos regionais e a negociação de pautas legislativas no próximo mandato.
https://youtube.com/shorts/WWvlmxx8nkA?is=WX5xsXx4pkwBlQtW
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