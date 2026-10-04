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domingo, 4 outubro

Eleições

Eleições 2026: Regiões Sul e Sudeste reduzem representação na ALETO com derrota de Gutierres e elegem apenas um deputado federal

Atitude TocantinsPor 3 minutos de leitura
Por Wesley Silas

Nas eleições deste domingo (4), o resultado das urnas redefiniu o mapa político do Tocantins ao reduzir a representatividade direta das regiões Sul e Sudeste na Assembleia Legislativa (ALETO) e na Câmara dos Deputados. No âmbito estadual, o eleitorado sulista elegeu apenas dois representantes — os deputados Eduardo Fortes (Republicanos) e Eduardo do Dertins (Cidadania) —, cenário que resultou na derrota de lideranças locais e no enfraquecimento político do grupo liderado pelo vice-governador Laurez Moreira (PSD) e pelo deputado Gutierres Torquato (PSD).

Reconfiguração na ALETO e redução da bancada sulista

A bancada estadual das regiões Sul e Sudeste sofreu uma encolhimento significativo nesta eleição. Com a derrota de Gutierres Torquato (PSD), a representação direta da população sulista na ALETO ficou restrita a Eduardo Fortes e Eduardo do Dertins.
O resultado impõe uma perda de espaço para o grupo político do vice-governador Laurez Moreira e do deputado Gutierres Torquato, que não conseguiram sustentar suas bases eleitorais no ritmo de votação exigido pelo pleito; agora terá o desafio de se reinventar no cenário político estadual.
Por outro lado, o partido Republicanos expandiu sua força na Casa ao alcançar cinco cadeiras — ocupadas por Eduardo Fortes, Léo Barbosa, Cleiton Cardoso, Kátia Chaves e Eduardo Madruga —, igualando-se ao PL como as maiores bancadas do Parlamento estadual. Essa composição garante ao governo estadual ampla maioria nas comissões temáticas e nas negociações para a Mesa Diretora.

Disputa federal: Fábio Vaz eleito e surpresa negativa na suplência

Na disputa por vagas na Câmara dos Deputados, a região Sul elegeu apenas Fábio Vaz (Republicanos) como representante direto, somando 64.601 votos.
Entre os resultados do pleito, a principal surpresa negativa para o eleitorado local foi a derrota de Luana Nunes (União Brasil). A candidata obteve 27.352 votos e ficou na segunda suplência da legenda, atrás do Coronel Barbosa (União Brasil), que alcançou 28.544 votos.

Impactos no segundo turno ao Governo do Estado

A distribuição das vagas para a Câmara dos Deputados também expõe o desenho de forças para a disputa do segundo turno ao Palácio Araguaia:
  • Base de Professora Dorinha (União Brasil): Se eleita, a candidata contará com o apoio de sete dos oito deputados federais eleitos no estado, incluindo Fábio Vaz.
  • Base de Vicentinho Júnior (PSDB): O candidato governista terá a sustentação de apenas um deputado federal eleito de sua coligação, Iratã Abreu (PSDB).

A perda de capacidade de articulação

A redução de cadeiras da região Sul na ALETO e a dependência de um único deputado federal em Brasília sinalizam uma fragmentação do eleitorado local e a perda de capacidade de articulação de grupos regionais tradicionais, como o de Laurez Moreira e Gutierres Torquato. Embora Eduardo Fortes saia fortalecido do pleito como o deputado estadual mais votado do estado, a diminuição do número total de parlamentares sulistas exigirá maior alinhamento entre os eleitos para evitar a perda de recursos e de relevância nas decisões administrativas do Poder Executivo estadual e federal.

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