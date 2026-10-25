ELEIÇÕES TO 2026: Com 66,29% das urnas apuradas, Vicentino lidera disputa pelo Governo do Tocantins com 63,60% dos votos

Por Redação

Com 66,29% das urnas apuradas pela Justiça Eleitoral, Vicentino lidera a apuração para o Governo do Tocantins com 63,60% dos votos válidos, enquanto a senadora Professora Dorinha (União Brasil) registra 36,40%. Os dados parciais divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indicam vantagem expressiva do candidato na reta final da contagem oficial no estado.

Parcial da apuração e distribuição de votos

A contagem das seções eleitorais aponta uma diferença de 27,2 pontos percentuais entre os dois primeiros colocados. A consolidação dos dados avança nos maiores colégios eleitorais do estado, mantendo a trajetória de liderança observada desde o início da apuração oficial.

Panorama político e próximos passos

A vantagem acumulada até este momento da apuração consolida a força do grupo político de Vicentino no cenário estadual. Caso o percentual se confirme na totalização das urnas, a vitória no pleito reconfigurará a correlação de forças na Assembleia Legislativa e no apoio às bancadas federais, exigindo da futura gestão capacidade de articulação para garantir a governabilidade no Palácio Araguaia.