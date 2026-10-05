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segunda-feira, 5 outubro

Eleições

Flávio Bolsonaro e Eduardo Gomes confirmam apoio a Professora Dorinha no segundo turno no Tocantins

Atitude TocantinsPor 2 minutos de leitura
Por Wesley Silas

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), reuniu-se com a candidata Professora Dorinha (União Brasil) e com o senador Eduardo Gomes (PL) para alinhar as estratégias do segundo turno das eleições estaduais. O encontro ocorreu após a apuração das urnas, na qual Professora Dorinha obteve 45,52% (386.260 votos), superando o deputado Vicentinho Júnior (PSDB), que alcançou 43,94% (372.848 votos). Na disputa presencial no estado, Flávio Bolsonaro (PL) registrou 47,03% dos votos válidos contra 45,16% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Reunião e declarações dos aliados

Durante o encontro de alinhamento político, o governador Wanderlei Barbosa gravou um vídeo com os demais integrantes do grupo para reforçar a aliança e detalhar contatos com a liderança nacional do PL.
  • Wanderlei Barbosa (Republicanos): Afirmou que a equipe não interrompeu as atividades após o resultado do primeiro turno. O governador destacou a presença dos presidentes partidários, elogiou o desempenho eleitoral de Eduardo Gomes e informou ter conversado diretamente com Flávio Bolsonaro (PL). Segundo Wanderlei, o candidato presencial agradeceu a votação recebida no estado e confirmou apoio à candidatura de Professora Dorinha, com previsão de visita ao Tocantins no segundo turno.
  • Eduardo Gomes (PL): Durante a chamada com Flávio Bolsonaro, o senador reforçou o pedido de apoio presencial para as atividades de rua no estado, solicitando ao candidato a presença em carreatas e atos de campanha na região.

Consolidação do bloco governista no estado

https://youtu.be/BA6R2CAa2Po?is=3rURGcomC0DGT3cE
A aproximação do grupo de Wanderlei Barbosa e Professora Dorinha com a candidatura nacional de Flávio Bolsonaro reflete a estratégia do bloco governista estadual em polarizar e nacionalizar a disputa local no segundo turno. Ao assegurar o respaldo formal do PL e do senador Eduardo Gomes, o Palácio Araguaia busca consolidar a base conservadora no Tocantins, transferindo o desempenho da votação presidencial para a disputa ao governo estadual.
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