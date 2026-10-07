Flávio Bolsonaro: “Para o futuro do Tocantins, o melhor é Dorinha”; veja vídeo

Ao lado da candidata e de Eduardo Gomes, presidenciável agradece votos recebidos no Tocantins e pede apoio à candidata

Por Redação

Candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro (PL) respaldou, nesta quarta-feira, 7 de outubro, a candidatura de Professora Dorinha (União Brasil) para governadora do Tocantins. Flávio falou de time forte e unido e destacou que “para o futuro de Tocantins, o melhor é Dorinha. Dorinha governadora 44.

Ele gravou vídeo ao lado de Dorinha e do senador reeleito Eduardo Gomes (PL). O deputado federal Carlos Gaguim também participou do encontro.

O candidato a presidente, que terminou o primeiro turno da eleição na liderança no Brasil e no Tocantins, agradeceu os 469 mil votos recebidos e elogiou o desempenho de Eduardo Gomes e do grupo de Dorinha, que elegeu sete dos oito deputados federais do Estado para a próxima legislatura.

“Eu quero agradecer, de coração, ao povo de Tocantins. Foram 469 mil votos para presidente. Eduardo Gomes também fez história no Senado, com mais de 450 mil votos. E 7 dos 8 deputados federais eleitos pelo Tocantins, estão com a Dorinha e com o Flávio. Esse time tá unido. Pro futuro de Tocantins, o melhor é Dorinha. Dorinha governadora 44”, frisou o candidato.

No final, Dorinha pediu voto para Flávio. “Para presidente, Flávio Bolsonaro 22”, ressaltou.

Assista o vídeo acessando este link.