Força municipalista de Dorinha: em dois dias, mais de 80 prefeitos se reúnem com candidata e ampliam mobilização no segundo turno

Gestores convocam lideranças a intensificar trabalho: “vamos ampliar essa diferença”. “Eu não estou procurando cargo. Eu sou senadora”, declarou. “Eu estou aqui para cuidar do meu Estado e ajudar vocês a cumprir os compromissos que vocês têm nas suas regiões”, disse Dorinha.

Por Redação

Candidata ao Governo do Estado, a Professora Dorinha (União Brasil) reuniu dezenas de prefeitos e prefeitas nesta quinta-feira, 8, em Palmas, e agradeceu a lealdade das lideranças que continuam ao lado de sua candidatura ao Governo do Tocantins no segundo turno. No encontro, gestores municipais reafirmaram o apoio e defenderam mais presença nas ruas, visitas às famílias e divulgação do trabalho da senadora.

Somente na quinta e na quarta, a candidata, que terminou na liderança da eleição no primeiro turno, se encontrou com mais de 80 prefeitos e prefeitas e, todos, reafirmaram o respaldo total para buscar a vitória neste segundo turno.

Dorinha agradeceu o empenho dos prefeitos durante a campanha e as dificuldades provocadas pelas disputas locais entre candidatos a deputado no primeiro turno. Com essa etapa encerrada, destacou a confiança de quem permanece com ela. “Eu quero agradecer vocês que estiveram comigo nessa caminhada”, afirmou. “São vocês que levam o meu nome.”

A candidata relacionou esse apoio à sua trajetória e à vontade de trabalhar pelo Estado.

“Eu não estou procurando cargo. Eu sou senadora”, declarou. “Eu estou aqui para cuidar do meu Estado e ajudar vocês a cumprir os compromissos que vocês têm nas suas regiões.”

Lealdade e trabalho

O prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), fez da lealdade o centro de seu discurso. Ao lembrar o apoio de Dorinha aos projetos da capital, afirmou que sua posição tem fundamento no trabalho realizado. “Se eu tive o apoio e o trabalho dela como senadora, eu sei que vou ter esse trabalho como governadora”, disse. “A lealdade continua existindo, a fidelidade continua existindo”.

Representando a região do Jalapão, o prefeito de São Félix do Tocantins, Gercimar (Republicanos), confirmou que manterá o apoio até o fim da disputa. “Começamos e vamos até o final com a senhora”, afirmou. O gestor associou a permanência ao lado de Dorinha aos resultados da parceria com os municípios.

Ampliar a diferença e eleitorado feminino

O prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues (União Brasil), pediu que as lideranças transformem a união política em trabalho para ampliar a vantagem no segundo turno.

“Não tem eleição fácil para ninguém”, alertou. “Se nós estivermos unidos, com o mesmo propósito, nós vamos fazer essa diferença aumentar ainda mais.”

Já a prefeita de Lajeado, Márcia (PSDB), destacou a força do eleitorado feminino e convocou prefeitas e primeiras-damas a transformar essa presença em mobilização para eleger Dorinha. “Nós somos a maioria do eleitorado brasileiro e do Tocantins”, afirmou. Para a gestora, essa força precisa chegar às ruas: “Nós temos que falar com as pessoas, nós temos que valorizar as pessoas. Vamos deixar as diferenças políticas de lado.”

Ampliar a mobilização

O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) reforçou o pedido de mobilização nos municípios.

“Como é que a gente ganha as eleições no nosso município? Batendo nas portas, fazendo aquelas reuniões pequenas, indo nos assentamentos”, declarou.

Também estiveram no encontro o senador reeleito Eduardo Gomes (PL), parlamentares e a primeira-dama Karynne Sotero, que defendeu reuniões menores e maior contato com quem não compareceu às urnas.

Prioridades e ajuda permanente aos municípios

Dorinha também afirmou que o Estado precisa ajudar as prefeituras a atender quem mais depende dos serviços públicos, com ampliação de vagas em creches, atendimento regional às crianças autistas e apoio à agricultura familiar. Ao falar diretamente aos gestores, destacou sua disposição de assumir essa responsabilidade: “Eu estou aqui para cuidar do meu Estado e ajudar vocês a cumprir os compromissos que vocês têm nas suas regiões.”

Texto: Cidiane Carvalho

Fotos: G. Félix Rocha