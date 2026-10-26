Grupo de Dimas mostra força em Araguaína e ajuda a ampliar votação de Vicentinho no município no segundo turno

Governador eleito ampliou votação em mais de 24 mil votos na cidade, enquanto Dorinha perdeu quase 10 mil. Resultado evidencia a força política do ex-prefeito no maior colégio eleitoral do norte do Tocantins

Por Redação

A vitória de Vicentinho Júnior em Araguaína, no segundo turno das eleições para o Governo do Tocantins, colocou novamente o ex-prefeito Ronaldo Dimas no centro das análises sobre a força política das lideranças locais. Os números mostram uma mudança expressiva no comportamento do eleitorado entre os dois turnos, justamente no período em que Dimas, candidato ao Senado mais votado no município na primeira etapa da eleição, passou a integrar o grupo político de Vicentinho.

No primeiro turno, a disputa em Araguaína foi equilibrada. Vicentinho recebeu 40.080 votos, o equivalente a 45,22%, enquanto Dorinha Seabra obteve 37.608 votos, ou 42,43%. A vantagem do candidato era de apenas 2.472 votos. No segundo turno, o cenário mudou significativamente. Vicentinho alcançou 64.719 votos, contra 27.741 de Dorinha, uma divisão de aproximadamente 70% a 30% dos votos válidos entre os dois candidatos.

Em números absolutos, Vicentinho conquistou 24.639 votos a mais, um crescimento de 61,5% em relação ao primeiro turno. Dorinha, por sua vez, perdeu 9.867 votos, uma redução de 26,2% em sua votação no município.

A entrada de Ronaldo Dimas na campanha de Vicentinho é um dos elementos políticos que ajudam a compreender a dimensão da virada eleitoral em Araguaína. Ex-prefeito da cidade e primeiro colocado na disputa ao Senado no município, Dimas chegou ao segundo turno com capital político demonstrado nas urnas.

A adesão ao grupo de Vicentinho representou a aproximação de uma liderança com histórico de gestão municipal e forte identificação com parte importante do eleitorado araguainense. O resultado eleitoral sugere que essa movimentação pode ter contribuído para ampliar a base de apoio do governador eleito. A diferença entre os candidatos, que era de 2.472 votos no primeiro turno, saltou para 36.978 no segundo. Uma ampliação de 34.506 votos na vantagem de Vicentinho, eleito Governador do Tocantins neste domingo.